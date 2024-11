Federica Gentile, chi è la speaker radiofonica e conduttrice

Tra gli intervistati di questa sera mercoledì 6 novembre 2024 di Storie di donne al bivio troveremo Federica Gentile, conduttrice e speaker radiofonica che in passato ha avuto la possibilità di collaborare da vicino anche con il compianto Maurizio Costanzo sulle frequenze di RTL 102.5 nel format Radio Costanzo Show.

Dopo aver conseguito la laurea in comunicazione e tecnologie della comunicazione, Federica Gentile ha iniziato a collaborare con diversi programmi, partendo da Tempo Giovani e passando negli anni ad altri format come Occupati e Sportello Rai, oltre a un’esperienza come opinionista a Domenica In, ha trovato la sua strada nella radio, grazie alla quale ha avuto la possibilità di stringere un legame speciale con Maurizio Costanzo, per il quale ha speso parole molto importanti dopo la sua scomparsa: “Maurizio è stata una delle persone più intelligenti, ironiche, divertenti, che abbia mai conosciuto, è una delle persone a cui ho voluto più bene nella mia vita”.

Federica Gentile, l’addio a RTL della speaker radiofonica dopo dieci anni

Tra le tante esperienze di Federica Gentile è impossibile non ricordare quella a Radio RTL 102.5, che negli ultimi dieci anni ha occupato una fetta importante della vita della speaker radiofonica, uscita con commozione lo scorso agosto dal percorso in radio: “Sono stati dieci anni pazzeschi e meravigliosi, voglio dire un grazie speciale, pieno di affetto e amore per Lorenzo Suraci” le parole della conduttrice pronta a intraprendere nuovi percorsi professionali dopo il decennio in collaborazione con RTL, che ha rappresentato anche ad Amici di Maria De Filippi.

Riguardo alla vita privata di Federica Gentile, invece, sappiamo che è stata sposata con Domenico Iannacone e nonostante abbiano sempre preferito vivere lontano dai riflettori del gossip la loro relazione, hanno messo al mondo la figlia Nicole, che spesso invece compare sul profilo Instagram della madre, che non dimentica di posare con la ragazza.