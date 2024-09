Il conduttore Rai esprime gratitudine nei confronti di chi gli è sempre stato vicino e non gli ha mai voltato le spalle

Dietro il successo di Carlo Conti ci sono una splendida moglie di nome Francesca Vaccaro e l’adorato figlio Matteo. Parola del celebre conduttore, legatissimo alla famiglia costruita con la sua dolce metà e impreziosita dall’arrivo del piccolo che oggi va per i sette anni. “La famiglia è la mia forza nella vita e in tv”, ha detto Carlo Conti in una bella intervista rilasciata al magazine Chi, dove ha parlato della sua vita privata e della relazione con sua moglie. “Con mia moglie Francesca ho conosciuto il piacere di fare le cose assieme. Precedentemente avevo avuto delle storie che si erano fermate in superficie”, ha raccontato il presentatore di casa Rai, letteralmente rimasto stregato dalla Vaccaro.

“Per tanto tempo ho pensato a costruire con il mio lavoro e mi chiedevo perché perché mai avrei dovuto compiere il passo del matrimonio e vivere con un’estranea in casa”, la confidenza di Conti.

Carlo Conti, il “frutto d’amore” della storia con la moglie Francesca Vaccaro

Oggi, quei pensieri, fanno parte di un passato lontanissimo. Carlo Conti è innamoratissimo di Francesca ed è un padre molto presente per Matteo. Non potrebbe essere diversamente, anche perché il presentatore sa bene quanto significhi non avere un papà presente. Purtroppo, lui, perse il padre quando aveva diciotto mesi e così ha trascorso l’infanzia senza la figura maschile di riferimento.

“Quando ho cominciato a giocare con mio figlio ho pensato a mio papà e pensavo come sarebbe stato con me e cosa avremmo potuto fare insieme se non fosse scomparso così presto. Con mio figlio Matteo le cose che forse il ‘mi babbo’ avrebbe fatto con me”, ha raccontato ancora Carlo Conti, condividendo col pubblico aneddoti e ricordi molto profondi e commoventi. In questa intervista il presentatore si è lasciato andare con molta dignità, svelando aneddoti e traumi che inevitabilmente hanno segnato la sua vita. Con molta compostezza e grazie all’amore dei suoi cari, Conti è riuscito a voltare pagina e crescendo si è fatto strada nel mondo dello spettacolo. Oggi è infatti uno degli showman più apprezzati nel panorama televisivo attuale.

