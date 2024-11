Giancarlo Magalli, chi sono le ex mogli Valeria Donati e Carla Crocivera

Per Giancarlo Magalli la vita ha riservato diverse esperienze sentimentali in passato, poi chiuse con le ex mogli Carla Crocivera e poi con Valeria Donati. Dalla relazione con la prima, con la quale è convolato a nozze a cavallo tra gli anni ’60 e ’70’, è nata la figlia Manuela, una storia che Giancarlo Magalli in una intervista a Domenica In ha commentato così: “Il primo matrimonio? Ero giovane e avevo tante cose da fare, aspettative da soddisfare; è durato poco, lei poi ha avuto un nuovo matrimonio e un altro figlio” ha raccontato il conduttore ed ex volto de I Fatti Vostri.

Giancarlo Magalli si è poi sposato una seconda volta, con Valeria Donati, dalla quale ha avuto la secondogenita Michela: “Pensavo che sarebbe durata per sempre, invece è finito; è stata lei a lasciarmi però siamo rimasti amici” ha raccontato il presentatore tornando sulle nozze finite male.

Giancarlo Magalli e il rapporto con le ex mogli: “Siamo una famiglia allargata”

Intervistato sulle colonne del Corriere della sera, Giancarlo Magalli ha raccontato come il suo amore con le mogli Carla Crocivera e Valeria Donati, nonostante sia esaurito, abbia conservato le radici piantate anni fa. Il conduttore ha svelato di avere un bel rapporto con entrambe le donne, con le quali trascorre insieme le feste: “Vedesse che Natali che passiamo: tutti a casa mia, le mie due ex con i nuovi rispettivi compagni e le figlie con i fidanzati, un famiglione allargato che mi riempie il cuore” ha svelato il presentatore.

Tra le donne della sua vita, Giancarlo Magalli ha ammesso che la seconda si è rivelata il suo vero grande amore: “Forse il grande amore è stata lei, ma ho conservato un ottimo rapporto anche con Carla” ha ammesso il presentatore.