Certe volte i talenti sono così nascosti che neanche nella casa più spiata d’Italia vengono fuori: è il caso di Helena Prestes, una delle concorrenti più forti di quest’edizione del Grande Fratello che purtroppo è uscita, causando un crollo di ascolti a dir poco sensibile. Pochi si aspettavano, però, che nelle ultime ore arrivasse a spopolare nientemeno che un suo vecchio video che dimostra come in passato si sia cimentata nel ruolo di cantante.

Ebbene sì, Helena Prestes cantante era qualcosa che i fan che hanno imparato ad amarla grazie al GF non si sarebbero mai aspettati. È tornato a spopolare in queste ore un video musicale dove duetta con il cantautore Gianluca Burzese. Il titolo del pezzo è “Se non ci sei tu” e, come fa sapere Novella 2000, è stato presentato al Teatro Ariston del Festival di Sanremo durante uno dei numerosi eventi della prestigiosa manifestazione che tornerà in onda nel mese di febbraio con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti.

Helena Prestes dopo il Grande Fratello tornerà a fare la cantante?

Si può ascoltare il brano “Se non ci sei tu”, cantato da Helena Prestes e Gianluca Burzese, su tutte le piattaforme autorizzate, e si può anche vedere il video con i due protagonisti. Come mai all’interno della casa del Grande Fratello la modella brasiliana ha nascosto le sue doti canore? In verità i più attenti si saranno accorti di un momento in cui non solo si è cimentata con il canto, ma anche con la chitarra (altro suo talento). Alcuni suoi coinquilini, tra cui una entusiasta Zeudi Di Palma, le avevano fatto i complimenti per la voce.

Oltre al brano citato poc’anzi, però, come fa sapere sempre Novella 2000 Helena è stata la protagonista femminile del video “Montenegro” dello stesso cantautore, Gianluca Burzese. E chissà che dopo la sua uscita dalla casa del GF non decida di rimettersi a cantare. Nel frattempo non si placano le proteste per l’eliminazione di Helena Prestes tanto da raggiungere la famosa Times Square. I fan la rivogliono dentro la casa anche se lei, nella sua lettera pubblicata sul suo profilo Instagram, ha fatto intendere di aver concluso la sua esperienza, quindi è poco probabile che rientri anche solo per fare una sorpresa a Zeudi Di Palma o ai suoi amici rimasti ancora in gioco.