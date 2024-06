Mara Venier: “Rimpiango il comunicato di Sanremo a Domenica In”/ “Delusa da certi ‘amici’ che sono spariti”

Oggi sui Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata della stagione 2023-24 di Domenica In condotto – come sempre – dalla ‘zia’ d’Italia, l’amatissima Mara Venier che da anni annuncia il suo ritiro ufficiale dalle scene per poi tornare sempre sui suoi passi e, soprattutto, in quel salotto che l’ha sempre vista protagonista. Temi centrali e lungamente affrontati in un’intervista pubblicata oggi dal Messaggero nella quale – senza perdere alcun tempo – Mara Venier confessa immediatamente che la stagione 2023-24 è stata “la peggiore di tutte quelle fatte fin qui“, collegando il suo sconforto a quel famoso (famigerato?) comunicato che lesse in diretta dopo la finale di Sanremo per discolpare l’azienda dalle parole pronunciate da Ghali sul palco.

“Ci sono rimasta molto male“, confessa la zia d’Italia al Messaggero, “ne ho sofferto tantissimo” al punto che aveva in programma un viaggio ad “EuroDisney a Parigi” che preferì annullare perché dopo quel comunicato “prima di partire [la Rai] mi chiamò per dirmi che non dovevo pubblicare sul mio profilo Instagram foto scattate nel parco” che è stata in assoluto “la cosa che mi ha ferita di più”. Ragionandoci oggi a mente fredda Mara Venier sostiene fermamente che non sarebbe disposta a leggere un comunicato del genere, spiegando che quel giorno “lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto”.

Mara Venier: “Troppi ex amici in Rai mi hanno voltato le spalle”

Ma quasi a preannunciare una stagione complicata di Domenica In ci furono anche lo scorso dicembre le parole di Angelo Mellone – responsabile del Day Time Rai – che suggerì di “ripensare” la conduzione di Mara Venier scatenando l’ira dell’azienda: “Era un normale ragionamento da dirigente”, spiega oggi la conduttrice discolpando Mellone con il quale sostiene di avere “un buon rapporto, intenso e affettuoso”, puntando piuttosto il dito contro “altri presunti amici [che] sono spariti. E io li ho cancellati dalla mia vita”.

Ma imbeccata su chi siano questi ex amici, con la sua consueta eleganze e lo stile che la contraddistingue, Mara Venier preferisce soprassedere sui nomi – “ma chissenefrega” risponde secca – e spostare il riflettore su “Alberto Matano e Fiorello, Lilli Gruber, Selvaggia Lucarelli, Michele Santoro, Fabio Fazio, Nicola Porro e Walter Veltroni” che “mi sono sempre stati accanto”.

Tirando, infine, le somme sulla difficile edizione di Domenica In – della quale, comunque, rivendica “gli incontri con Don Mazzi e i ragazzi della sua comunità Exodus, ma anche i due con Daniela Di Maggio” tra i punti più alti ed emozionanti – Mara Venier racconta di non essere ancora disposta a lasciare il timone perché nonostante “ogni anno dico che è l’ultimo”, confessa anche che “non riesco a mollare“. L’anno prossimo, però, preferirebbe “non essere più sola” nel suo studio e lanciandosi in alcune ipotesi si dice ben felice di collaborare – Mallone permettendo – “con un’attrice comica come Barbara Foria“; e indicando qualcuno che potrebbe prendere il suo posto alla conduzione Mara Venier torna a citare “Alberto Matano [che] sarebbe perfetto”, ma anche “fra qualche anno, Stefano De Martino“.

Sul suo futuro non ha dubbi e annunciando un nuovo progetto extra – “ma per parlarne devo aspettare ancora un po’ di tempo” – racconta anche di aver ricevuto una proposta interessante per “un bel format per una prima serata molto bella. Vorrei fare come Antonella Clerici”, conclude Mara Venier, “che è bravissima e va in tv di giorno e di sera”.











