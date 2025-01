Martina De Ioannon già pentita della scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne? L’intervista a Verissimo non convince

Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne si è concluso poche settimane fa con la scelta di Ciro Solimeno, preferito a Gianmarco Steri. La scelta è stata trasmessa in due puntate giovedì e venerdì scorso mentre sabato 26 gennaio 2025 entrambi sono stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo ma l’atteggiamento dell’ex tronista è stato criticato da un’ampia fetta di pubblico del dating show. Secondo alcuni è apparsa troppo fredda, distaccata e poco empatica, secondo alcuni mentre Ciro appare preso e innamorato lei sembra più interessata alle telecamere che non a viversi il suo amore con la dovuta privacy.

E non è tutto, secondo chi la critica, non solo Martina De Ioannon è apparsa distaccata e fredda con la sua scelta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno ma ha speso più parole piene di stima e phatos per la sua non scelta Gianmarco Steri. Quest’ultimo, inoltre, è anche lui un tronista a sua volta ed ha già ricevuto moltissime richieste, per corteggiarlo sono partiti pullman pieni di ragazze da tutta Italia, circa 8000. Insomma, Martina De Ioannon è già pentita della scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne?

Uomini e Donne, “Martina De Ioannon scenderà a corteggiare Gianmarco Steri come Teresanna”: rumor impazza e lei replica

E non è tutto perché dopo l’intervista di Martina De Ioannon ed il suo nuovo fidanzato Ciro Solimeno a Uomini e Donne sono iniziati a circolare dei rumors sia sul fatto che l’ex tronista sia già pentita della scelta ma anche sulla possibilità che Martina scenda per corteggiare Gianmarco Steri. Tale scenario riporta alla mente quello che è successo nel 2010 tra Teresanna Pugliese, tronista, ed il suo corteggiatore Francesco Monte. Al momento della scelta la giovane contro ogni pronostico preferì Antonio Passarelli al giovane pugliese. Maria De Filippi propose a quest’ultimo il trono e poco dopo si presentò come corteggiatrice di Francesco Monte proprio Teresanna Pugliese. Lo scenario si ripeterà con Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?

Nel frattempo sui social è arrivata la replica di Martina alle critiche ed alle illazioni su crisi e pentimenti sulla scelta. A chi sui social le ha fatto notare poca attrazione con Ciro prima ha postato un IS in macchina con il suo fidanzato con la scritta ‘Intanto noi…’ ed il brano di Franco Califano Tutto il resto è noia in sottofondo. E poi a chi ha commentato: “Hai riassunto perfettamente quello che è stata la tua scelta: avevi trovato un uomo con cui saresti potuta invecchiare e t’è pigliat o’ criatur” “E come sono feliceee” è stata la pronta risposta. Insomma si vedrà con il tempo come si evolverà la loro storia d’amore nel frattempo fioccano i rumor e le indiscrezioni.