Siamo ormai giunti anche in questo 2024 al sempre atteso Ferragosto e seppur la maggior parte dei lavoratori sia in ferie, possiamo anche supporre che oggi molti altri dovranno necessariamente usare i mezzi pubblici con la classica domanda che sempre caratterizza le festività: ci saranno variazioni negli orari? La risposta – e piano piano ci arriveremo nel dettaglio – è che dipende da città a città e da compagnia a compagnia: alcuni che osserveranno i consueti orari dei mezzi pubblici anche a Ferragosto, altri che limiteranno alcune delle linee meno frequentate ed altri ancora che non hanno rilasciato informazioni particolari.

Partendo – e poi entreremo nel dettaglio delle principali compagnie italiane da Nord a Sud – dalle informazioni generali, il suggerimento migliore per chi oggi dovrà affidarsi al trasporto pubblico locale è quello di fare una rapida verifica alle eventuali modifiche e variazioni sulle sezioni ‘News’ dei vari siti ufficiali; oppure – per i più ‘smart’ – sui profili social dove vengono riportate anche tutte le info dell’ultimo minuto su eventuali modifiche dovute ad ingorghi, strade chiuse e (malauguratamente) incidenti.

Gli orari di ATM Milano e ATAC Roma per Ferragosto: quali linee sono deviate, quali soppresse e quali limitate

Per comodità tra queste righe abbiamo scelto solamente alcune delle compagnie che gestiscono i mezzi pubblici in Italia e per una semplice questione di vicinanza geografica partiamo dalla ATM di Milano: per Ferragosto – stando alle notizie sul sito – gli orari non subiranno variazioni particolari, ma oggi (come per tutto il resto del mese) rimarrà comunque in vigore l’orario estivo che prevede per le linee M1, M2, M3 ed M5 della metropolitana i classici vincoli in vigore tutti i sabati dell’anno; mentre la M4 passerà con una cadenza di circa 3 minuti.

Discorso simile vale anche per i mezzi di terra che seguiranno in larga parte l’orario del sabato fino alla fine del mese (dunque, incluso anche Ferragosto): fanno eccezione le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3 e NM4; e le ‘colleghe’ suburbane 140, 325, 709, 923 e 926.

A Ferragosto – lasciandoci alle spalle Milano – saranno limitati anche gli orari dei mezzi pubblici di ATAC Roma che seguiranno le classiche programmazioni festive con le ultime corse programmate per le ore 23:30; mentre (ed è importante tenerlo a mente per pendolari e viaggiatori) che attualmente la Linea A della metropolitana è ancora gestita tra la Stazione Termini e la fermata Battistini da un bus navetta, così come in serata sarà interamente soppressa.

Da Torino a Napoli: tutte le informazioni sugli orari dei mezzi pubblici per Ferragosto 2024

Tornando ancora un pochino indietro, prima di soffermarci sugli aggiornamenti agli orari dei mezzi pubblici di Ferragosto per il resto delle grandi città, vale la pena ricorda che tra Foggia, Bergamo e Novara verranno – in linea di massima – osservate le limitazioni festive tra le proteste (sempre più accese) dei pendolari costretti a viaggi improbabili per raggiungere i luoghi di lavoro.

Fortunatamente, per quanto riguarda la AT che gestisce i mezzi pubblici a Firenze non sembra che ci siano limiti o modifiche; ma rimane sempre importante verificare con l’apposito sito ufficiale prima di correre il rischio di trascorrere diverse ore sotto il sole aspettando un mezzo deviato o limitato. Lo stesso (ma ancor più attento al rischio caldo ed incidenti) discorso vale anche per la ANM di Napoli che ad agosto e nel periodo di Ferragosto più che limitare gli orari dei suoi mezzi pubblici li potenzia al servizio dei centinaia di migliaia di turisti che trascorreranno la festività nel capoluogo campano.

Tornando – e qui chiudiamo – al Nord, il quel di Torino la GTT non ha dato informazioni su particolari variazioni per la giornata del 15 agosto, ma esattamente come per Roma e Milano rimarranno attive le limitazioni estive: in particolare oggi la Linea 1 della metropolitana transiterà con il consueto bus sostitutivo, così come rimarranno soppresse le linee 5/ e 17/ e altre 44 (l’elenco completo è disponibile in un apposito avviso pubblicato online, ma anche sui tabelloni in fermata) linee urbane a minor domanda per via dell’assenza di pendolari.