Patrizia Caselli e l’amore con Bettino Craxi: “Non volevo essere l’amante”

Nella vita dell’ex leader del PSI Bettino Craxi c’è stato ampio spazio anche per l’amore, con Patrizia Caselli che ha occupato una parte importante dell’esistenza del politico. Un amore andato avanti per diverso tempo, scattato grazie a Walter Chiari che fece da intermediario tra i due, anche se inizialmente la conduttrice tutto voleva, meno che passare per l’amante di Bettino Craxi: “Fra noi iniziò a dicembre 1990. Tredici mesi dopo, iniziò Tangentopoli. Ho vissuto di quest’uomo il momento più crepuscolare”.

Una relazione sbocciata e che ha visto Patrizia Caselli non mollare mai il fianco del politico, anche negli ultimi tempi ad Hammamet, dove Bettino Craxi perse la vita nel 2000. Riguardo agli ultimi tempi di vita di Bettino Craxi, Patrizia Caselli ha rivelato: “Era l’amore di tutte le persone presenti ad Hammamet, nessuno escluso, a far sì che Bettino sopravvivesse in quelle condizioni” ha confessato l’ex ‘compagna’ di vita del politico tornando sulla delicata fase di vita.

Malattia Patrizia Caselli, la battaglia con il tumore: “Sono terrorizzata”

Nel corso della sua vita, Patrizia Caselli si è ritrovata purtroppo a fare i conti con un dramma vero e proprio, la battaglia con il tumore che sta affrontando ancora oggi e che ovviamente non le fa dormire sogni tranquilli. “Non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio, sono terrorizzata all’idea di doverlo fare” ha confessato l’ex ‘compagna’ di Bettino Craxi che si ritrova a fare i conti con la malattia che ha fatto saltare in aria tutti i suoi equilibri.

