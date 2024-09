Giulia Mannucci fuori dal cast del Grande Fratello? Le ultime sulla ex de Il Collegio

Ieri sera ha preso il via su Canale Cinque la nuova edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini, con una buona fetta di concorrenti che hanno già fatto il loro ingresso nel loft di Cinecittà, ma tra questi ha fatto rumore l’assenza di Giulia Mannucci, ex protagonista della trasmissione Rai Il Collegio che era molto attesa nella Casa. Nessuna parola di Alfonso Signorini sulla teorica concorrente del Grande Fratello, che non è apparsa neanche nel video di presentazione degli inquilini che sbarcheranno oltre la porta rossa nella puntata prevista giovedì sera, e tutto questo ha ovviamente allarmato i telespettatori: Giulia Mannucci non entrerà nella Casa? I social sono scoppiati in rivolta e sono spuntate alcune teorie sulla misteriosa assenza, che però potrebbe essere stata slittata per creare effetto suspense nei telespettatori, essendo una delle concorrenti più attese alla vigilia.

Nessun pensiero o commento a riguardo è spuntato sul profilo Instagram di Giulia Mannucci, che ha preferito optare per la via del silenzio in questi giorni: ci saranno novità nei prossimi giorni riguardo alla sua presenza nella casa del Grande Fratello? Intanto c’è chi ipotizza che l’ingresso della modella nel soft più spiato d’Italia sia stato rimandato alla prossima settimana, quando andrà in onda la terza puntata del reality.

Giulia Mannucci, chi è l’influencer che sogna di diventare pilota

Negli anni scorsi la giovane influencer è divenuta popolare tra i più giovani dopo aver partecipato alla trasmissione Rai Il Collegio, Giulia Mannucci vanta un profilo Instagram seguito da oltre 500mila follower e ha rivelato in passato di voler diventare una pilota, suo sogno nel cassetto dopo aver frequentato l’istituto aeronautico di Roma negli anni scorsi.

Chissà che grazie alla partecipazione al Grande Fratello la bella Giulia Mannucci non possa velocizzare questo percorso, tra un pensiero e l’altro dei tanti che circoleranno nelle menti dei concorrenti del reality di Canale Cinque.

