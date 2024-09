HEATHER PARISI E LORELLA CUCCARINI, I BOTTA E RISPOSTA NEGLI ANNI

Perché Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato e quali sono le versioni dei fatti fornite dalle due showgirl? Questo pomeriggio il secondo appuntamento del weekend con “Verissimo” vedrà il ritorno, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, di un gradito ospite, già spesso protagonista in passato: infatti nel talk show di Canale 5 la 64enne cantante, ballerina e conduttrice di origini statunitensi di racconterà a cuore aperto e probabilmente non potrebbe mancare nemmeno un riferimento a quella rivalità che sembra appartenere al passato anche se ha avuto alcuni, nuovi momenti di lieve tensione. Proviamo a ricostruire la vicenda e scoprendo perché Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato, a partire dal famigerato (sic) ‘casus belli’…

In attesa di ascoltare l’intervista esclusiva che la showgirl losangelina, ma oramai naturalizzata italiana, concederà a favore del pubblico di Canale 5, possiamo fare un nostalgico tuffo nel passato e in un’epoca della televisione così vicina cronologicamente eppure così lontana per raccontare perché Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato. I dissapori tra la ballerina americana e la 59enne conduttrice televisiva e attrice capitolina risalgono agli Anni Ottanta e poi sono proseguiti di recente, tra ammissioni di entrambe e parziali retromarce: va ricordato che la Parisi, che pure fu protagonista l’anno dopo assieme a lei a “Serata d’onore” di Pippo Baudo, nel 1985 fu sostituita nel cast di “Fantastico” proprio dalla Cuccarini. Per molti questa è stata la scintilla di una rivalità artistica che poi è sfociata anche nel personale, pur senza mai toccare vette di acrimonia.

PERCHE’ LE SHOWGIRL HANNO LITIGATO? “NOI AGLI ANTIPODI IN TUTTO”

Tuttavia, per capire perché Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato dobbiamo fare un salto al 2016 quando le due ballerine furono scelte per la conduzione, su Rai 1, delle due serate di “Nemicamatissima” (mai nome fu più azzeccato), format nato da un’idea di Lucio Presta e citando un brano di Gianni Morandi in cui si cercava di ‘sdrammatizzare’ su quella rivalità che aveva animato per vent’anni entrambe. Le cose, nonostante il discreto apprezzamento di pubblico e critica, non sono andate per il verso giusto tanto che la ballerina statunitense aveva avuto poi da ridire sul progetto, affermando di essere stata esclusa dalle scelte artistiche e sottolineando come la collega l’avesse emarginata, non ascoltando le sue proposte. Accuse che “la più amata dagli italiani” aveva respinto al mittente riaccendendo la polemica. D’altronde la stessa Parisi così si era espressa sulla collega, definita una dilettante ai tempi di “Fantastico”: “Siamo agli antipodi, per stili di vita, modo di ballare, per carattere e per convinzioni personali”.

Nell’ennesimo capitolo della loro rivalità, possiamo scoprire perché Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato citando anche la seconda: “Mi ha bloccata su tutti i social” aveva raccontato, dichiarazione che fa il paio con l’ammissione della 64enne alla Toffanin, dicendo chiaro e tondo che “la Cuccarini non è nulla per me, provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”. Eppure era stata la stessa Parisi a sbalordire tutti a “Mi casa es tu casa” quando, a proposito degli screzi, aveva detto: “Non è successo niente, ci scriviamo tutti i giorni. Siamo molto amiche, ci scriviamo sempre in privato, su Twitter, Instagram (…) Se adesso venisse, la abbraccerei”. Asce di guerra seppellite? Nì: perché quanto Heather aveva addirittura rivelato che tra loro “rivalità no, siamo due mondi totalmente opposti e due donne diverse”, Lorella aveva risposto su Instagram con quattro emoji che esprimevano dubbio e poi l’iconica immagine delle tre scimmie sagge che non vedono, non sentono e (volutamente) non parlano. Dove sta la verità? Alla prossima puntata.