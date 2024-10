Rocco Papaleo è un attore e regista italiano che sarà tra gli ospiti della trasmissione Da Noi…A ruota libera, programma tv che andrà in onda domenica 13 Ottobre 2024. L’uomo racconterà alcuni episodi della sua vita e della sua carriera lavorativa, un personaggio che per anni ha ricevuto un grande seguito su panorama nazionale. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Rocco Papaleo.

Rocco Papaleo nasce a Lauria, in provincia di Potenza, il 16 Agosto 1958. Studia a Roma prima Ingegneria e poi matematica, ma successivamente decide d lasciarsi alle spalle gli studi per coltivare la sua vera passione, la recitazione. Inizialmente questa storia non piace alla sua famiglia e porta anche a qualche dissidio ma negli anni l’uomo ottiene sempre maggiore successo e diventa molto popolare.

Inizia a teatro nel 1984 e poi lo vediamo come comico nel 1988 con Milly Carlucci che lo lancia nel suo varietà Ewiva. Poi arriva la tv e prende parte alla serie tv Classe di Ferro. Una figura fondamentale per la sua carriera è sicuramente Leonardo Pieraccioni, un uomo che condivide amicizia e lavoro e partecipa in film importanti dell’attore toscano come I Laureati, Ti Amo in tutte le lingue del mondo e Una Moglie Bellissima.

Rocco Papaleo, grande attenzione al lavoro e vita privata

Rocco Papaleo è diventato negli anni un importante comico della televisione italiana e lo abbiamo visto partecipare anche a film di Vincenzo Salemme, Checco Zalone e alcuni con Carlo Vanzina. Una passione per il cinema che lo ha portato negli anni a diventare anche regista e ha fatto ben quattro film. Da Basilicata Coast to Coast fino all’ultimo cortometraggio Normale dove lavora con lui la cantante Giorgia. Sempre loro insieme producono il quarto film di Rocco da regista, Scordato.

Nel corso della sua carriera Rocco Papaleo ha sempre voluto tenere distante la sua vita privata e il suo lavoro. Rocco è stato sposato con la scenografa svizzera Sonia Peng ed i due hanno avuto un figlio, Nicola. che adesso ha oltre 20 anni. Dopo qualche anno la coppia si è separata ma in ottimi rapporti come più volte ha tenuto a ribadire l’uomo.

Dallo scorso anno Rocco ha rivelato di avere una nuova fidanzata ma non si hanno informazioni a riguardo. L’uomo è sempre molto attento a mantenere la sua privacy. Papaleo ha sofferto negli anni di una forte miopia, malattia ereditata dal padre e che nell’infanzia lo ha portato a ricevere sfottò e irriverenza da parte dei compagni. L’uomo ha più volte sottolineato di aver sofferto questa situazione, ma fortunatamente negli anni è passata.