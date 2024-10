Shaila Gatta e Javier Martinez, sempre più vicini ma c’è ancora qualche ostacolo al Grande Fratello 2024

Shaila Gatta e Javier Martinez sono sempre più vicini al Grande Fratello e sembra che lui sia davvero intenzionato a conquistarla. Sin dall’inizio del loro percorso c’è stata una forte intesa e la loro complicità aumenta giorno dopo giorno. I due hanno parlato spesso del loro rapporto, lo hanno fatto anche nelle varie puntate stuzzicati in diretta da Alfonso Signorini. In moltissimi fanno il tifo per loro ma ad oggi non sono ancora una coppia. Nella casa più spiata d’Italia si stanno conoscendo meglio, lei non perde occasione per provocarlo, lui però è molto introverso e non si lascia andare in modo troppo evidente.

Lorenzo Spolverato diviso tra Helena e Shaila Gatta al GF/ Prestes tira il freno: "Mi piaci ma mi confondi"

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, i due hanno avuto l’ennesimo confronto, durante il quale hanno parlato di ciò che provano l’uno nei confronti dell’altra. Hanno anche parlato di ciò che è accaduto tra loro la notte precedente, quando lui l’ha raggiunta nel letto perché aveva il desiderio di dormire insieme a lei. La ballerina ha ammesso che non ha apprezzato la situazione, pensa che sia stato un comportamento prematuro. Il gieffino ci ha tenuto a precisare che non voleva affatto affrettare le cose, era solo un modo per avvicinarsi ed entrare in confidenza. Per Shaila Gatta però dormire insieme è una cosa molto intima e non crede che il loro rapporto sia profondo al punto da arrivare a tanto.

Signorini, chat con Sangiuliano sulla Boccia/ Mistero sul “grande favore” per le foto dell'ex ministro

Shaila Gatta, strategia o verità con Javier? Il web ha qualche dubbio…

Javier Martinez e Shaila Gatta hanno due caratteri molto diversi, lei è molto espansiva ed esuberante lui invece molto più riservato ed introverso. Durante il loro confronto la ballerina lo ha incoraggiato a cercare il contatto fisico con lei, queste le sue parole: “Se ti viene voglia di venire ad abbracciarmi o a darmi un bacio sul collo sei libero di farlo, non c’è problema.” Poco dopo ci ha tenuto a ribadire che ad oggi non se la sente di fare una scelta tra lei e Lorenzo, sta cercando di capire cosa prova e pensa che sia ancora troppo presto per sbilanciarsi in merito a ciò che prova, ha anche detto di essere sempre stata sincera e onesta.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nuova coppia del Grande Fratello?/ Il dolce appuntamento in "moto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

A differenza della ballerina che è ancora indecisa sui suoi sentimenti, Javier Martinez ha chiaramente manifestato il suo interesse ed è evidente che la sua intenzione sia quella di conquistarla, lasciandole però il tempo che le serve per fare chiarezza nei suoi sentimenti. La gieffina ha voluto poi rassicurarlo dicendo che a prescindere da come andranno le cose lui è perfetto così e non vorrebbe mai cambiarlo. Il pallavolista, in cerca di qualche risposta, le ha poi chiesto: “Io ti piaccio o no?” lei ha risposto: “Mi attiri, mi piaci”, a quel punto Javier le ha detto che cercherà di essere più chiaro.

C’è però chi crede che la ballerina la stia ‘tirando per le lunghe’ di proposito: la sua sarebbe una sorta di strategia per tenere in ballo sia Javier che Lorenzo e attirare l’attenzione di pubblico e GF su di sé. Un modo, insomma, per ottenere più visibilità. Una possibilità che, secondo la parte maliziosa del web, non va esclusa.