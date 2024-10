LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI EUMETRA: MELONI VERSO IL 30% TRASCINA ANCORA IL CENTRODESTRA, IL PD NON CRESCE

Il Governo Meloni inizia la settimana politica che porterà domani alla presentazione del Documento Programmatico di Bilancio, di fatto il “pre-Manovra”, con sondaggi politici tutt’altro che negativi specie sul fronte economico dove l’elettorato sembra concedere ancora fiducia alla coalizione di Centrodestra. In attesa delle consuete intenzioni di voto in arrivo questa sera con Swg-TgLa7, sono i sondaggi politici di Eumetra – raccolti per “PiazzaPulita” – a concedere ulteriore ossigeno alla Premier Meloni e al suo partito dato ancora in ottima salute appena sotto il 30%.

Gli elettori concedono infatti il 29,5% dei consensi a Fratelli d’Italia, ampiamente in vantaggio su tutti i diretti rivali a cominciare dal Pd di Elly Schlein: complici ancora le forti difficoltà a mantenere unita una coalizione come il “campo largo” (che al momento è ancora un soggetto non esistente), i Dem non vanno oltre il 23,1% delle preferenze, comunque davanti al M5s di Conte (fermo all’11%) ma non in grado di rappresentare un Centrosinistra tale da battere i rivali trainati da Meloni. AVS al 6,5% fa il suo, quello che però manca è sia il consenso e sia la volontà politica di tenere assieme sinistra più radicale all’ala ex Terzo Polo dei centristi. I sondaggi politici Eumetra danno infatti Calenda con Azione al 2,9% mentre Renzi con Italia Viva addirittura al 2,1%, appena sopra a PiùEuropa di Bonino e Magi all’1,8%. Sul fronte Centrodestra, al di là di Noi Moderati all’1%, rimangono sostanzialmente stabili quasi pari i due alleati principali di FdI a Palazzo Chigi: la Lega di Salvini dopo Pontida è in crescendo con l’8,6% mentre Forza Italia di Tajani si ferma all’8,9%.

ECONOMIA E OPERATO GOVERNO MELONI, COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI

Rimanendo sui sondaggi politici condotti da Eumetra per la trasmissione di La7 è interessante il dato mostrato dall’elettorato sui principali dossier affrontati finora dal Governo Meloni nei quasi due anni di esecutivo instaurato con le Elezioni Politiche dell’autunno 2022. Tra economia, immigrazione, welfare-diritti e servizi sociali, è il primo capitolo a destare maggiore fiducia e consenso per l’operato del Governo targato Centrodestra. Come hanno mostrato del resto di recente i sondaggi politici di Nicola Piepoli per “il Giornale”, gli italiani vedono con maggior fiducia le scelte di Meloni & co. sul campo economico, elemento non da poco a ridosso di una Manovra di Bilancio considerata difficile e molto delicata nel far quadrare i conti.

I rispondenti al sondaggio di Eumetra indicano un 40,8% di fiducia piena al Governo sull’operato in campo economico, dato che scende al 37% per l’area welfare, con il 36% di soddisfazione per le tematiche sociali (pesa probabilmente l’annullamento del Reddito di Cittadinanza), infine scende al 34% la piena fiducia sui temi legati all’immigrazione. Nonostante le accuse delle opposizioni di trattare il fenomeno migratorio in maniera troppo “nazionalista”, il Governo Meloni non trova piena approvazione dell’elettorato: sia perché probabilmente considerato troppo “oltranzista”, o sia al contrario perché ancora troppo “morbido” nel trovare soluzioni contro gli arrivi illegali nel nostro Paese.