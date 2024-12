L’ULTIMA SUPERMEDIA SUI SONDAGGI POLITICI DEL 2024: CONTE KO, AVS E SCHLEIN GLI SFILANO UN TERZO DEI VOTI. +2,4% PER TAJANI

Con un “colpo di coda” finale, l’analisi sui sondaggi politici dell’anno 2024 viene ulteriormente aggiornata dalla Supermedia YouTrend per AGI con nuove indagini demoscopiche tenute dopo Natale: il periodo di sostanziale calma nel Governo fornito dall’accordo sulla Manovra ha cristallizzato i consensi in casa Centrodestra, mentre è nel “campo largo progressista” che si preparano i movimenti maggiori in vista di un 2025 che dovrebbe in maniera definitiva sciogliere le riserve sul tipo di composizione della coalizione sfidante il Governo Meloni.

Le tensioni internazionali (non da ultimo il caso Cecilia Sala) la fanno da padrone in questo particolare momento politico di fine anno, eppure nell’osservare l’ultima Supermedia dei sondaggi politici del 2024 non si possono non scorgere novità significative in riferimento alla medesima analisi di fine 2023: la tenuta stabile di Giorgia Meloni, la crescita importante di Elly Schlein, il ko cocente di Giuseppe Conte e il buon anno elettorale ottenuto da Antonio Tajani rappresentano i movimento più “interessanti” dell’anno. Tiene Salvini attorno al 9%, cresce bene l’alleanza di Fratoianni e Bonelli (anche se in fase di stop in questi ultimi mesi dell’anno), permane la crisi importante dell’area di Renzi, Calenda e Magi.

Osservando dunque la Supermedia del 27 dicembre 2024 – che considera i sondaggi politici di Emg, Demopolis, Swg, Noto, Ipsos, Euromedia e Tecnè – emerge un FdI ancora al top con il 28,9%, in lieve aumento rispetto alle stesse intenzioni di voto YouTrend del 28 dicembre 2023: al secondo posto compie balzo importante il Pd che guadagna netto il 4% rispetto ad un anno fa, rimane sull’ultimo gradino del podio, ma perdendo circa un terzo dei voti, il M5s di Conte con l’11,5% (-4,8% secco in 12 mesi). Al quarto posto nei sondaggi politici nazionali si conferma Forza Italia in questo 2024 intenso dal punto di vista elettorale: gli azzurri di Tajani al 9,1% guadagnano un 2,3% netto rispetto a fine 2023, superando così la Lega di Salvini che comunque rimane a galla con l’8,7% su scala nazionale,

COSA VALGONO OGGI LE COALIZIONI: I CAMBIAMENTI NEI SONDAGGI POLITICI RISPETTO A FINE 2023

A chiudere invece la Supermedia YouTrend dei sondaggi politici di fine 2024, sul profilo delle liste elettorali, troviamo l’AVS al 6,1% con una netta crescita del 2,4% in 12 mesi, anche se un po’ frenata dagli ultimi mesi post-Europee (dove tra Mimmo Lucano e Ilaria Salis eletti v’è stato il picco massimo). Azione di Calenda non va oltre il 2,5%, -1,3% drastico rispetto al 2023, mentre Renzi con Italia Viva scivola fino al 2,3% su scala nazionale: chiude PiùEuropa di Magi e Bonino che al 2% resta davanti solo a Noi Moderati di Lupi, stabile all’1,1% come quarta forza del Centrodestra di Governo.

Sul fronte coalizioni, il 2024 ha confermato in pianta stabile la tendenza dell’elettorato a considerare ormai l’Italia un Paese bipolare e bipolarista: il Centrodestra rimane seguito e votato da quasi il 50% degli italiani votanti, mentre la restante parte si suddivide tra elettori di Centrosinistra e, un buon 40% di astenuti e indecisi, ancora un’enormità in crescita al già difficile 2023. La Supermedia dei sondaggi politici sulle coalizioni a fine 2024 certifica l’attuale vantaggio del Centrodestra che con il 48,1% (+2.2%) vincerebbe ancora oggi eventuali Elezioni Politiche: il Centrosinistra di Schlein, AVS e sinistra radicale, non andrebbe oltre il 31,5 (+6%) mentre il Terzo polo centrista si ferma al 4,8% perdendo netto il 2%. Anche qualora il “campo largo progressista” riuscisse a formarsi tra Schlein e Conte, ecco che comunque l’area FdI-Lega-FI-NM riuscirebbe a batterli con un attuale vantaggio di 6 punti elettorali.