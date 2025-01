Uomini e donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono di nuovo una coppia?

Tra le prime notizie del 2025 arriva una conferma che farà felici i fan di Uomini e donne, visto che Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sarebbero tornati insieme, due dei protagonisti più amati del dating show condotto da Maria De Filippi. La conferma è arrivata direttamente dai social, con i due che hanno postato un video con un viaggio in treno insieme, dove si nota la chioma rossa di Raffaella Scuotto, non ci sarebbero dunque più dubbi dopo la rottura annunciata qualche mese fa.

Raffaella Scuotto si era espressa così qualche mese fa annunciando la rottura con Brando Ephrikian: “La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a cari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l’avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene, zia Raffa” le parole dell’ex dama di Uomini e donne che aveva così dato la triste notizia ai fan.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, lo sfogo di lui dopo Uomini e donne

La situazione sembra rientrata tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ma le cose non erano andate nel migliore dei modi dopo Uomini e donne. Brando aveva rotto così il silenzio sui social, svelando come sono andate le cose con la fidanzata ora ritrovata dopo il dating show:

“Oggi sono qui non per giustificarmi rispetto alle cose dette, anche perchè assurde e infondate, ma per far valere la mia persona in quanto uomo, non posso accettare queste diffamazioni gratuite” le parole di Brando Ephrikian su Raffaella Scuotto dopo le segnalazioni delle scorse settimane.

