Alberto Matano sarà il ballerino per una notte nella puntata dello storico programma tv Ballando con le Stelle, trasmissione che andrà in onda sabato 20 Novembre 2024. Una puntata particolare visto che Alberto è solitamente uno dei giudici del programma, il cosiddetto giudice a bordo campo. Andiamo a conoscere meglio e vedere chi è Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano.

Alberto Matano nasce a Catanzaro il 9 Settembre 1972. E’ un giornalista e conduttore tv, figlio di Franco, un ingegnere e Marisa, un’insegnante scolastica. Alberto ha un fratello e una sorella, c’è Vincenzo che vive a Bruxelles e lavora al Parlamento Europeo e Maria Luisa che vive invece a Milano. Alberto si diploma al Liceo Scientifico in Calabria e subito dopo si trasferisce a Roma dove studia Giurisprudenza alla Sapienza.

La sua carriera prende quota e pian piano Alberto diventa un volto noto della tv italiana e proprio in tv ammette di essere omosessuale. In passato ha avuto anche relazioni con donne ma Alberto trova il vero amore con Riccardo Mannino, i due si sposano civilmente nel 2022 ed è l’amica di lunga data Mara Venier a officiare le nozze. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul marito Riccardo Mannino.

Alberto Matano, chi è davvero Riccardo Mannino

Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista che si è laureato alla Sapienza nel 1990 in Giurisprudenza, percorso che inizialmente aveva fatto lo stesso Alberto Matano. I due si sono sposati – grazie allo zampino di Mara Venier – dopo 15 anni di fidanzamento e fu lo stesso Alberto a raccontare un aneddoto sul loro rapporto:

“Fu Mara durante una cena a darci la spinta dicendo ‘cosa aspettate a sposarvi?’. Riccardo prese il telefono e cercò una data e in un mese e mezzo si arrivò al matrimonio. Ringrazio ancora Mara perchè ha dato il via a ciò che mancava per arrivare a questo passo”. Alberto ha spiegato che il matrimonio ha cambiato tutto sul piano intimo ed i due sembravano avere un legame totalmente differente.

In passato Alberto ha svelato come i due hanno cominciato la loro relazione: “Ho fatto io il primo passo, entrambi avevamo altre storie e quindi ci sono stati vari cambiamenti ma dopo un anno ci siamo messi definitivamente insieme”, insomma un legame unico e spesso sui social Alberto ricorda e sottolinea il suo amore verso l’attuale marito.