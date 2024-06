Alice Campello, moglie Alvaro Morata/ “Con te so cos’è l’amore e il senso del matrimonio”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra marito Alvaro Morata e la moglie Alice Campello, il calciatore spagnolo, attaccante dell’Atlético Madrid, attualmente impegnato con la nazionale spagnola ad Euro 2024. La influencer triestina e il campione di calcio si sono sposati il 17 giugno del 2017 nella magica cornice di Venezia davanti a 415 invitati. Un matrimonio che il calciatore ha voluto ricordare nel giorno dell’anniversario con una romantica dedica social indirizzata alla sua dolce metà: “Buon anniversario amore della mia vita! Ogni giorno ringrazio per averti trovato”.

Alvaro Morata quasi in lacrime per una sorpresa di sua moglie Alice Campello/ “Orgogliosa di te…”

L’attaccante dell’Atlético Madrid ha poi confessato il segreto della sua storia d’amore con la moglie Alvaro Morata: “continuiamo come due bambini a guardarci negli occhi per continuare a divertirci come solo noi sappiamo fare” – per poi condividere il suo sogno più grande – “il mio più grande desiderio è invecchiare con te. Grazie per esserci sempre. Ti amo da impazzire”.

ALICE CAMPELLO IN TERAPIA INTENSIVA DOPO PARTO/ Alvaro Morata "Ho vomitato dalla paura"

Alice Campello, quattro figli con Alvaro Morata: dopo 3 maschi arriva la femmina

La replica di Alice Campello non è tardata ad arrivare; la influencer, infatti, ha scritto una bellissima dedica d’amore al marito Alvaro Morata: “buon anniversario amore mio. Grazie per amarmi ogni giorno con la stessa intensità del primo (o ancora di più)… Senza mai darmi per scontata”. Parole di grande intensità quelle condivide dalla Campello a conferma che tra i due l’amore è sempre più grande e forte: “sei il regalo più grande che potessi farmi la vita. Ti stimo, ti adoro e ti amo. Grazie perché nei miei momenti più difficili mi hai fatto davvero vedere cos’è l’amore e cos’è il senso del matrimonio. 7 anni e quelli che ci aspettano…”.

ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA/ Lui: "Ho capito subito che è la donna della mia vita"

Alvaro Morata e la moglie Alice Campello sono sposati da nove anni e dal loro amore sono nati quattro splendidi figli: tre maschietti e finalmente la tanto desiderata femminuccia Bella, nata lo scorso 9 gennaio. Una gravidanza non semplice per alcune complicazioni che hanno richiesto degli accertamenti, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto ed oggi Alice e Alvaro possono festeggiare il loro amore circondati dall’affetto dei figli!











© RIPRODUZIONE RISERVATA