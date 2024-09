Nelle ultime settimane ci sono state ben tre registrazioni di Uomini e Donne e già si prospetta una stagione piuttosto movimentata. Innanzitutto è stata presentata la nuova tronista Martina De Ioannon, che ha fatto il suo debutto nello studio di Maria De Filippi. La giovane ed ex fidanzata di Raul a Temptation Island si è già fatta conoscere, scartando tutti i corteggiatori venuti per lei. Al contrario, Francesca Sorrentino si è mostrata entusiasta di chi è arrivato a corteggiarla, eppure sembrano non mancare i problemi: secondo l’ultima registrazione del 12 settembre 2024, la tronista si è messa a piangere in studio pensando di non essere fatta per quel ruolo.

Fabiola, chi è la nuova fidanzata di Matteo Ranieri/ L'ex Uomini e Donne ritrova l'amore dopo Valeria Cardone

Francesca Sorrentino lascia il trono di Uomini e Donne? Questo è tutto da vedere, ma il suo percorso nel programma è partito con tanta ansia e un senso di disagio che la ragazza prova sulla famosa sedia rossa. Infatti, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la ragazza avrebbe fatto ben due esterne ma nessuna è stata mandata in onda da Maria De Filippi a causa dei dubbi che Francesca Sorrentino ha esposto durante il suo percorso. La ragazza ha confessato di sentirsi molto lontana dagli altri tronisti e di essere a suo parere inadeguata per questi nuovi “panni”. Insomma, un trono che parte con tanta incertezza, anche se la conduttrice pare averle parlato amorevolmente dicendole di darsi tempo per questa nuova sfida.

Michelle Bartolini, chi è la moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo?/ Miss Venezuela, modella e imprenditrice

Anticipazioni di Uomini e Donne: Mario Cusitore, Ida dimenticata e caos con Sabrina

Nelle ultime anticipazioni di Uomini e Donne scopriamo qualcosa in più su Mario Cusitore. Innamorato di Ida Platano? Forse no, dato che si è già bell’e seduto sulla sedia tra i colleghi del parterre maschile. Una nuova sfida che il radiofonico è pronto ad affrontare in maniera ufficiale anche se non mancano i commenti di indignazione da parte del pubblico sul suo rientro precipitoso dopo i presunti sentimenti provati per Ida Platano. Eppure, il pubblico pare averlo accolto con grandi applausi e tanto entusiasmo. In studio anche Tina Cipollari è sembrata entusiasta della sua presenza, 76ikdato che Mario si è presentato con un look tutto nuovo e un atteggiamento da “bravo ragazzo”.

Mara Venier, il ricordo struggente di Luca Giurato: "Era un signore"/ "È stato un pezzo della mia vita"

Ida dimenticata? Probabilmente sì, dato che Cusitore ha voluto subito ballare con Cristina Tenuta, single nel parterre ormai da qualche anno dopo una cotta per Armando Incarnato. Le anticipazioni di Uomini e Donne promettono tante chicche, come Gemma, che si è concessa una possibilità con un certo Raffaele. Non molto bene per Sabrina (colei che aveva baciato Gianni sperti nella scorsa stagione). Per la dama bionda tante critiche dopo aver concesso l’esclusiva a Sergio, cavaliere che invece non ne vuole sapere di concentrarsi solo su di lei.