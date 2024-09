Nella giornata di ieri in quel di Nashville (ovviamente negli States) è successa una storia che ha veramente dell’incredibile: il protagonista è il famosissimo cantante Jon Bon Jovi – che con la sua omonima band ha firmato pezzi famosissimi come “Livin’ on a prayer” o “It’s my life” – che in quel momento si trovava quasi casualmente su di un ponte pedonale e avrebbe aiutato una donna ad evitare il suicidio, scambiando alcune parole con lei e convincendola – con un altro passante – a ritornare in sicurezza.

A diffondere la notizia dell’incredibile salvataggio da parte di un reimprovvisato eroe Bon Jovi sono stati sia la polizia che i vigili del fuoco di Nashiville che hanno pubblicato su YouTube il video di una delle telecamere di sorveglianza (lo trovate in calce a questo articolo) puntata proprio sulla scena; mentre le forze dell’ordine – raggiunte da diversi quotidiani americani – hanno rifiutato di rilasciare commenti se non quello brevissimo del capo del dipartimento John Drake che ha ricordato che “serve l’aiuto di tutti per proteggerci a vicenda“.

Bon Jovi aiuta una donna ad evitare il suicidio: cosa è successo

Facendo un passetto indietro, tutto ciò che sappiamo sull’eroico gesto di Jon Bon Jovi è che attorno alle 6 del mattino di martedì 10 settembre si trovava sul ponte pedonale di Nashville per girare il video del recente singolo “People’s house“: tutto procedeva tranquillamente fino a quando si sarebbe reso conto della donna in piedi oltre il corrimano di sicurezza del ponte, intenta a guardare verso il basso.

Bon Jovi – così – si sarebbe avvicinato alla donna con calma e una volta raggiunta ha scambiato un paio di parole con lei convincendola in una manciata di secondi a cambiare idea e riportandola (come dicevamo già all’inizio) in salvo oltre il parapetto; e commentando la notizia una fonte vicinissima al cantante sentita da TMZ ha ricordato il sempre fermo impegno nell’aiutare le persone in difficoltà portato avanti grazie alla sua JBJ Soul Fondation.

