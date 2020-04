Coronavirus, decreti, DPCM, autocertificazione e ordinanze Governo Conte e Regioni

Pubblicità

L’emergenza coronavirus ha imposto fin da subito interventi precisi, urgenti e dettagliati della politica per provare a contenere la catastrofe sanitaria, sociale ed economia della pandemia: fin dai primi giorni della crisi, il Governo Conte ha messo in campo un numero importante di decreti, ordinanze e provvedimenti suddivisi nei vari settori che via via si facevano sempre più bisognosi di interventi dello Stato.

E così si ricordano i primi Dpcm – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno strumento divenuto nella crisi Covid-19 sempre più usato dal Premier Conte – per le zone rosse di Codogno e Vo’ Euganeo, fino al lockdown Italia del 9 marzo 2020 per giungere poi ai capitoli più spinosi riguardo il Decreto Cura Italia (le prime misure economiche per sostegno a famiglie, imprese e lavoratori), il Dl Liquidità Imprese e i vari decreti sul mondo scuola per normare uno sconvolgimento inevitabile delle attività didattiche stante la quarantena imposta in tutto il Paese da ormai inizio marzo.

Spesso accompagnati da interventi diretti e conferenze stampa del Premier Conte assieme ai Ministri interessati (non senza polemiche su alcune scelte di comunicazione), i diversi provvedimenti del Governo sono diventati parte integrante delle nostre giornate perché spesso direttamente “incidenti” nell’immediata vita quotidiana di famiglie, lavoratori e imprese. Ecco qui sotto la raccolta degli interventi principali del Governo Conte, distinti in Decreti, Dpcm e Ordinanze con relativi link ai testi ufficiali e alle diverse “FAQ” prodotte durante i mesi più intensi dell’emergenza coronavirus.

