Elly Schlein, segretaria generale del partito democratico nonché una delle leader dell’Opposizione, è sempre più mainstream. La giovane politica è infatti apparsa nelle ultime settimane in alcune situazioni mondane, che ben poco hanno a che vedere col mondo in cui lavora, ma che non sono comunque da condannare.

Al di là della famosa partita di calcio della scorsa estate con tanto di abbracci con Matteo Renzi che hanno fatto scattare l’idea del famoso “campo largo”, Elly Schlein è stata la protagonista dello show del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le Stelle, ma non contenta, è apparsa anche sul palco del recente concerto di J-Ax e degli Articolo 31 a Milano. Nella giornata di ieri, 9 ottobre, i due famosi rapper meneghini si sono esibiti presso il Forum di Assago e un po’ a sorpresa è comparsa appunto anche Elly Schlein, con tanto di microfono assieme al frontman dello storico duo rap italiano.

ELLY SCHLEIN A FIANCO DI J-AX: LA SEGRETARIA PD RAPPA DAVANTI AL PUBBLICO

Il video, che trovate a questo link, è stato pubblicato sul sito online del quotidiano Il Giornale, (che ne dà anche notizia), e mostra per qualche secondo la segretaria del partito democratico che fra lo stupore generale dei presenti rappa assieme a J-Ax, dimostrando di conoscere alla perfezione i brani degli Articolo 31, e destreggiandosi egregiamente fra le complicate rime dei due rapper di Milano.

Decisamente giovanile anche il look di Elly Schlein, come fa notare sempre il Giornale, visto che la politica si è presentata con i jeans a zampa di elefante (un evergreen), e giubbotto di pelle, prendendo poi il microfono in mano: dopo la breve esibizione la politica ha salutato il pubblico presente per poi abbandonare il palco.

ELLY SCHLEIN A FIANCO DI J-AX: “SAREBBE STATO IMPENSABILE POCHI ANNI FA”

Per il quotidiano il Giornale si tratta di una scenetta che qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile per il Partito Democratico: Enrico Letta lo avrebbe mai fatto? Molto difficile, figuriamoci i suoi antenati. In ogni caso Elly Schlein non si è mai nascosta ed ha sempre svelato di amare tutto ciò che riguarda la musica e il mondo dello spettacolo.

Pochi giorni fa, ad esempio si è congratulata con il noto giornalista Alan Friedman, che quest’anno è uno dei ballerini di Ballando con le stelle 2024, mentre Il Giornale ricorda che fino a qualche anno fa, quando la politica non era ancora conosciuta, la stessa organizzava sull’ex Twitter delle “live” dedicate al Festival di Sanremo. Per il quotidiano milanese non è comunque da escludere che le recenti mosse mediatiche di Elly Schlein siano da ricondurre ad una voglia della stessa di avvicinare l’elettorato in vista delle regionali che si terranno a fine mese in Emilia Romagna, così come in Liguria dopo le dimissioni di Giovanni Toti, e in Umbria: che sia quindi solo propaganda politica?