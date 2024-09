CHI È FEDERICA CORSINI, MINISTRO SANGIULIANO MOGLIE

La prima persona a cui il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha chiesto scusa per il caso Maria Rosaria Boccia è Federica Corsini, sua moglie, che si è ritrovata suo malgrado sotto i riflettori per la vicenda che coinvolge il marito. Nell’intervista esclusiva al Tg1 si è commosso proprio quando ha parlato di lei, «eccezionale». I due sono sposati dal 2018 e condividono la stessa passione, quella per il giornalismo. Anche lei potrebbe avere un ruolo nel caso, perché il marito ha spiegato che la voce di donna in uno degli audio che possiede l’imprenditrice campana sarebbe proprio quella di Corsini, che avrebbe chiesto di stracciare la nomina di Boccia a consulente per i grandi eventi.

La giornalista, nata nel 1969 e originaria di Nettuno, si è laureata in architettura alla Sapienza di Roma, ma poi ha intrapreso la carriera giornalistica. Nel 1997 le fu offerto il primo contratto con la tv pubblica: fu Giovanni Minoli a fare la proposta, facendola debuttare in un programma musicale. Nel 2006 è diventata una giornalista professionista e ha collaborato, ad esempio, con Massimo Giletti e Maria Latella. Ma si è anche occupata di organizzazione eventi prima di condurre il Tgr Basilicata. Invece, dal 207 è capo servizio di Rai Parlamento.

MOGLIE SANGIULIANO, LE IPOTESI SUL SUO RUOLO NEL CASO BOCCIA

Già indiscrezioni giornalistiche avevano indicato in Federica Corsini la persona che aveva fatto scoppiare il caso, imponendo al marito di stracciare il contratto di Maria Rosaria Boccia. Forse temeva o sospettava che fosse nato qualcosa tra i due? Non è chiaro, ma Dagospia aveva spiegato che c’era lei nell’audio in cui veniva fatta quella richiesta. L’ipotesi è stata avanzata anche da Vittorio Sgarbi, le cui dichiarazioni sulla moglie di Sangiuliano sono state rilanciate sui social proprio dalla Boccia: «Non è escluso che all’interno della famiglia del ministro, una persona, che potrebbe essere la moglie, gli ha detto “questa non la puoi nominare”».

Comunque, nonostante l’alto profilo pubblico, la coppia aveva mantenuto una privacy rigorosa riguardo la loro vita personale, ma il riserbo ora è venuto meno a causa di questa vicenda che non è evidentemente solo politica, ma anche personale. La coppia tra l’altro era stata vista in pubblico insieme per l’ultima volta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. «Mi raccomando ministro, faccia il bravo», ha detto una signora al ministro della Cultura dopo aver incrociato la coppia.