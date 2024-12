Con l’avvicinarsi dell’attesissima finalissima di Ballando con le stelle, la rivista Chi è riuscita a strappare alcune dichiarazioni ad una delle favorite per il talent di Milly Carlucci, ovvero quella Federica Nargi che la scorsa settimana ha ‘stregato’ il pubblico con una bellissima performance con il suo compagno Alessandro Matri: da settimane – infatti – l’ex velina si sta dividendo in una serie di faticosi e frequenti viaggi tra la Roma che la vede impegnata con le prove e le lezioni di Ballando con le stelle e la sua Milano dove Federica Nargi ha messo su famiglia con Matri al solo fine di trascorrere più tempo possibile con le sue splendide bambine di otto e cinque anni Sofia e Beatrice; immortalata dai paparazzi in un pomeriggio spensierato dopo l’uscita da scuola.

“Il mio compagno – ha spiegato Federica Nargi a Casa Chi – è stato straordinario con le bambine” mettendo da parte i suoi faticosi allenamenti per non farle mai sentire messe da parte, parlando anche di quella vera e propria “catena di solidarietà familiare” che ha coinvolto anche “i miei suoceri, i miei genitori e i nostri amici” che non hanno mai mancato di prestargli una mano per aiutarli con le piccole; salvo ammettere poco dopo che “la mamma è sempre la mamma“, giustificando così con quell’amore materno la sua spoletta tra Roma e Milano.

Insomma, sembra chiaro che Federica Nargi nonostante il successo a Ballando con le stelle non ce la stia facendo a vivere lontana dai suoi tre amori milanesi (certamente Alessandro Matri, ma ancor di più Sofia e Beatrice) ma la ‘buona’ notizia è che presto potrà archiviare il talent della Carlucci: i broker sembrano darla quasi per assoluta favorita, ma al contempo sembra che il titolo di ‘reginetta’ – visto che il sentore generale è che a vincere sarà quasi certamente una donna – se lo dovrà contendere con le altrettanto agguerrite e favorite Bianca Guaccero e Federico Pellegrini; con un appuntamento fissato al prossimo sabato per l’attesissima finale.