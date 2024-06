Finalisti L’AcchiappaTalenti 2024, chi sono?/ Sensual Ladies e Denis Zygaltsov pronti a sorprendere

Chi sono i finalisti de L’Acchiappatalenti 2024 chi si giocano la vittoria

Questa sera 8 giugno andrà in onda su Rai1 la puntata finale de L’Acchiappatalenti 2024, il format condotto da Milly Carlucci che decreterà il vincitore del programma tra i vari talenti rimasti in gioco. Denis Zygaltsov è rimasto in gioco per il team di Teo Mammucari e si giocherà il trionfo con le Sensual Ladies di Wanda Nara, gli Immortals di Sabrina Salerno, Black Widow di Mara Maionchi e , Ben Palumbo sostenuto invece dal comico Francesco Paolantoni.

Nell’elenco dei 10 finalisti de L’AcchiappaTalenti si aggiungono poi i vincitori delle precedenti puntate. Nel team di Wanda Nara fa parte anche Antonio Vaglica, alla squadra di Francesco Paolantoni si unisce Aikawa Yousuke mentre a quella di Teo Mammuccari Matteo Del Campo. E poi ancora Gina De Boer è la concorrente di Mara Maionchi ed infine la Drag Queen Shane che diventa Ruby Sinclair è il talento di Sabrina Salerno.

Dalle Sensual Ladies a Gli Immortals, i finalisti del programma di Milly Carlucci

Vediamo adesso nel dettaglio chi sono i finalisti de L’Acchiappatalenti che si contenderanno la vittoria gli Immortals di Sabrina Salerno sono un particolare corpo di ballo che tenterà di emozionare il pubblico e di stupire ancora una volta la coach, divenuta celebre negli anni ’80 anche grazie all’intuizione di Cecchetto. Le Sensual Ladies, rappresentate da Wanda Nara sono state in realtà lanciate da Carolyn Smith, che ha così parlato del progetto legato alle ballerine: “Con le Sensual Ladies tutto è iniziato per un’esigenza mia, nel 2015 mi hanno detto che ho il cancro e che devo fare chemioterapia, mi hanno subito svelato che la cura sarebbe stata molto pesante”.

E poi ancora presentandosi nel programma condotto da Milly Carlucci, Denis Zygaltsov si è presentato raccontando la sua storia, arriva dall’Ucraina: “Provengo da una famiglia di artisti e sono qui per sorprendere tutti” ha detto nel video di presentazione a L’Acchiappatalenti prima di essere scelto da Teo Mammucari. Ben Palumbo è il talento di Francesco Paolantoni, appassionato di canto il suo sogno è varcare i palchi più importanti del mondo.

Degno di menzione particolare, infine, nell’elenco dei finalisti del programma di Rai1 è Antonio Vaglica. Il giovane cantante ha partecipato al programma di Milly Carlucci in cerca di consacrazione e di una rivincita personale che alla fine è riuscito ad ottenere. Esibendosi con la capacità di alternare sia il timbro femminile che maschile ha commosso tutt’e tre i giurati Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Ben Palumbo, Matteo Del Campo, Aikawa Yousuke, Black Widow, Gina, Ruby Sinclair, Sensual Ladies, Immortals, Denys Zhygalstov, Antonio Vaglica sono i 10 finalisti de L’AcchiappaTalenti, tra di loro ci sarà il vincitore di questa prima edizione dello show che non ha brillato negli ascolti. L’appuntamento è per questa sera a partire dalle 21.25 circa si Rai1.











