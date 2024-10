Helena Prestes e la nostalgia di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Nei giorni di lontananza, Helena Prestes è tornata a parlare del suo rapporto con Lorenzo Spolverato, che questa sera farà ritorno nella casa del Grande Fratello dopo l’ospitata al Gran Hermano degli ultimi giorni. La modella brasiliana ha ammesso la nostalgia nei confronti del ragazzo: “Sì, devo dire che mi sta mancando” le parole della showgirl seduta al tavolo in cucina con Yulia che l’ha incalzata. “Questa sua assenza a lei sta toccando molto, chi più chi meno è riuscito a legare con Lorenzo e quindi manca” ha ammesso la toscana mettendo in imbarazzo Helena Prestes.

La ragazza ha ammesso di accusare la nostalgia di diverse situazioni vissute al fianco di Lorenzo Spolverato, che però nel frattempo si è avvicinato molto di più a Shaila Gatta durante i giorni vissuti al Gran Hermano e dunque non resterà certamente felice quando si renderà conto di quanto accaduto in Spagna tra i due.

Lorenzo Spolverato scarica Helena Prestes: “Lei è innamorata, io ho giocato”

Nei giorni di permanenza al Gran Hermano, Lorenzo Spolverato ha punto così Helena Prestes, tornando a parlare della loro relazione e svelando di non essere interessato alla ragazza: “La brasiliana, lei è presa, lei è famosa in Italia, si è innamorata, io no, ho giocato, lei è innamorata di me, ma io no! Il mio cuore è solo per Shaila, credevo che poteva piacermi in altro modo, ma poi ho pensato di no, che era meglio essere solo amici per divertirsi” le parole della ragazza.

Lorenzo Spolverato dunque sembra sempre più intenzionato ad approfondire la conoscenza con Shaila Gatta e non con Helena Prestes, invece sempre più defilata nella mente dell’aspirante attore e concorrente del Grande Fratello. E chissà che già questa sera non possa andare in scena un confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, con la brasiliana che potrebbe cogliere l’occasione per esternare una volta per tutte i propri sentimenti.

