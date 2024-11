Justine Mattera è uno dei concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show 2024, programma che andrà in onda in prima serata e che vedrà la nota showgirl venerdi 8 Novembre 2024 interpretare Cindy Lauper, una cantautrice americana di grande successo e sarà per lei una prova piuttosto difficile da interpretare ma la donna ha già dimostrato di avere grande voglia di fare.

Nel corso di questa puntata e poco prima Justine è stata protagonista di un piccolo caso, relativo all’ordine cronologico con il quale ha saputo della sua trasformazione. Come riportato da Tv Blog quasi tutti i concorrenti sanno prima chi interpreteranno la settimana successiva ma tendono a fingere stupore e novità al momento dell’annuncio; la realtà è ben diversa ma con Justine Mattera e Don Lurio è arrivata una piccola gaffe.

In diretta tutti mostrano sorpresa poi il giorno dopo Justine Mattera ha parlato del suo dover imitare Don Lurio a Tv Talk ma il problema è che la trasmissione è registrata il venerdì pomeriggio e questo dimostra che era tutto finto e lei già sapeva. La prova di Justine ha vissuto comunque alti e bassi e non ha convinto del tutto pubblico e giuria.

Tale e Quale Show, Justine Mattera alla prova del Nove

Nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show Justine Mattera si è esibita sulle note di Testa e Spalla imitando Don Lurio. Una prestazione non eccezionale da parte della donna che ha convinto per quel che riguarda la parte ballata ma molto meno per la parte cantata e in molti sono apparsi perplessi circa questa situazione.

La giuria ha ‘bocciato’ cosi Justine che è arrivata penultima con una bocciatura e una prestazione che – anche il pubblico social – ha giudicato in parte insoddisfacente. La sua avventura a Tale e Quale Show è stata finora altalenante ma con più bassi che alti e ora Justine Mattera imiterà Cindy Lauper e proverà a dimostrare il suo talento.

Nell’ultima puntata la giuria è stata piuttosto severa con lei e ha avuto solo 28 punti. Nella puntata odierna di Tale e Quale Show la trasmissione di Carlo Conti vedrà come ospite e quarto giudice il conduttore Paolo Bonolis e c’è curiosità per come Justine Mattera interpreterà Cindy Lauper, una prova difficile ma come sempre lei ci metterà tutta se stessa per sorprendere. Poche ore e sapremo come effettivamente andrà la puntata con Justine protagonista.