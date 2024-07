Paola e Chiara, chi sono il compagno e l’ex marito?/ “Avevamo una relazione simbiotica”

Paola e Chiara, chi sono il compagno e l’ex marito delle cantanti

Uno dei ritorni musicali più esplosivi degli ultimi anni è stato senza dubbio quello delle due sorelle Iezzi, Paola e Chiara, che oltre a far parlare della loro musica sempre moderna e al passo con i tempi hanno fatto discutere in passato anche per via delle loro questioni sentimentali, capitate sui giornali di gossip.

Chi è Simone Dell'Agnello, tentatore di Temptation Island 2024/ E' un ex calciatore dell'Inter

Nella vita di Paola Iezzi non c’è mai stato un marito, anche se l’artista sarebbe legata a Paolo Santambrogio con il quale si sarebbe fidanzata dal 2007 e la loro storia andrebbe avanti senza particolari alti e bassi ancora oggi dopo quasi vent’anni. Invece Chiara Iezzi ha avuto un marito, ovvero Meir Cohen, un ex rabbino ebraico convolato a nozze con l’artista nel 2014 in quel di Cipro con una meravigliosa cerimonia, anche se dopo qualche tempo la relazione si è interrotta.

Giulia Belmonte, chi è la moglie di Stash/ Dopo le figlie Imagine e Grace sognano di allargare la famiglia

Paola e Chiara e il particolare rapporto costruito negli anni

Per ritrovarsi hanno dovuto allontanarsi, le due sorelle Iezzi sono tornate più cariche che mai grazie ad Amadeus e al Festival di Sanremo, che ha avuto il grande merito di rilanciare una carriera di coppia ripartita sotto il migliore degli auspici e strappando già diversi record.

Paola Iezzi ha un compagno, mentre Chiara Iezzi un ex marito, eppure il loro rapporto è tanto forte al punto da lasciar immaginare una sorta di storia d’amore tra le due vista la chimica artistica emanata, intervistate dal quotidiano Il Messaggero hanno commentato così la loro unione 2.0: “Dovevamo evolvere e siamo diventate caleidoscopiche, per un po’ ci siamo guardate da lontano, rispettando gli spazi dell’altra. In quei dieci anni ci siamo permesse di evolvere e ora siamo più abili a sopportarci”. Le Iezzi dal ritorno sulle scene in poi non hanno più smesso di lanciare tormentoni, per la felicità di quei tanti fan che per anni le hanno attese invano, salvo poi essere ripagati nel migliore dei modi.

Stash e I The Kolors: "In passato vissute delle difficoltà"/ "Dire no ai miei figli Grace e Imagine è dura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA