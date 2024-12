Patty Pravo, chi è la cantante: “Ho provato tutte le droghe in vita mia”

Nella vita di Patty Pravo, ospite questa sera a L’anno che verrà su Rai1, c’è sempre stato grande spazio per le esperienze, non è mancato praticamente niente, una voglia di libertà importantissima e che le ha regalato una visuale molto ampia su tutto ciò che ci circonda. Nel corso di una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Patty Pravo ha ammesso: “Le droghe le ho provate tutte, tranne la cocaina che mi fa schifo. Canne, anfetamine, acidi: non era robaccia come adesso, che ti ammazza, fu il mio periodo rockettaro, poi sono andata in America e ho smesso” ha confessato la cantante.

Umberto Tozzi, chi è/ Malattia e tour d'addio nel 2025: "Voglio ricambiare l'affetto ricevuto: ho paura di.."

Riguardo l’infanzia invece Patty Pravo ha ammesso di essersi concessa la prima sigaretta, quando aveva solamente dieci anni: “Non ho ricordi della prima infanzia. Stavo dai nonni paterni. A 10 anni fumai la prima sigaretta, e non ho mai smesso. Mi davano 50 lire per la gondola, io andavo a scuola a piedi e le spendevo per le Nazionali super”.

J-Ax, chi è e carriera del rapper/ Dall'esperienza da solista al grande ritorno degli Articolo 31

Patty Pravo e la sua prima volta: “Ai miei nonni dissi che ero andata a fare l’amore”

Nel corso di una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Patty Pravo ha colto l’occasione anche per parlare della sua prima volta, avvenuta in giovanissima età e le prime persone che hanno scoperto il tutto sono state i suoi nonni, come svelato dalla cantante: “Avevo 14 anni e invece di andare a scuola sono andata a fare l’amore, ai nonni ho raccontato:

‘Sono stata a fare l’amore e mi è piaciuto molto, posso tornare a farlo oggi pomeriggio?’ Mi hanno lasciata andare, erano persone libere e mi hanno sempre fatto vivere libera” le parole di Patty Pravo che ha così ricordato quella che per lei è stata sicuramente un’esperienza segnante.

Lorena Dini, chi è la fidanzata di Diodato/ Il colpo di fulmine dopo l'amore con Levante