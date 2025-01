Pierdavide Carone fa una rivelazione inaspettata su Valerio Scanu e la sua vittoria a Sanremo 2010. Sabato 11 gennaio, i due ex allievi di Amici sono tornati in TV come concorrenti di Ora o mai più, il programma Rai che dà una seconda chance agli artisti dimenticati nel tempo. Al posto di Amadeus, ora alla guida c’è Marco Liorni, accompagnato da otto coach e otto concorrenti. Tra i coach ci sono nomi del calibro di Patty Pravo, Rita Pavone e Alex Britti, mentre tra i concorrenti spuntano diversi ex volti di Amici, come Loredana Errore, Carone e Scanu.

Pagelle C'è Posta per Te 2025, 1a puntata/ Denny irremovibile, Enza cuore d'oro, Dusan Vlahovic stende il web

Valerio Scanu ha aperto la serata con la sua hit “Per tutte le volte che…”, cantata insieme al coach Rita Pavone. Quello che pochi sanno è che questa canzone, con cui vinse il Festival di Sanremo 15 anni fa, è stata scritta da Pierdavide Carone mentre frequentava ancora la Scuola di Amici. Fu proprio Maria De Filippi a convincerlo a cederla a Valerio, dicendogli che sarebbe stata perfetta per lui, visto che all’epoca i due erano ancora in buoni rapporti. Rimasto senza un inedito per il Serale, Maria gli propose di puntare su Di notte, brano che ottenne un enorme successo e per il quale è ricordato ancora oggi.

Valerio Scanu a Ora o mai più, Rita Pavone sbaglia le parole della canzone/ Web: "Duetto imbarazzante"

Pierdavide Carone fa una rivelazione inaspettata su Valerio Scanu: c’entra Maria De Filippi

“Per tutte le volte era una canzone pop. Maria mi prende in disparte, mi dice ‘che ne dici se questo pezzo lo diamo a Valerio e ci fa il Festival?’. E io, che ero un pessimo ringraziatore ma lo sono ancora, rispondo a questa domanda con un’altra domanda. E dico ‘si avvicina il Serale, io che canto?’. E aveva sentito questa canzone, Di notte, ‘tu canti quella al Serale’. È stata geniale perché lui ha vinto Sanremo e io ho cantato Di notte che è stato un grande successo”, ha raccontato Pierdavide nel suo video di presentazione. Poco dopo, Valerio ha svelato un altro retroscena che coinvolge sempre Il Festival di Sanremo del 2010.

Malattia Valerio Scanu: "Ho tenuto segreto il tumore"/ "Volevo difendere i miei cari"

Dopo aver cantato Di notte insieme alla sua coach Gigliola Cinquetti, Carone è andato ad abbracciare Valerio Scanu. Al che, quest’ultimo gli ha detto: “Ti volevo dire una cosa, che anche questo brano doveva andare nel mio disco”. “Eh ti vuoi piglià tutto però. Lasciami qualcosa dai”, ha risposto Pierdavide, nascondendo con un sorriso la frecciatina appena lanciata al collega. “Non è che mi volevo prendere, quell’anno tra le varie scelte c’era anche questa. In realtà si era indecisi se portare questa o l’altra a Sanremo. Sicuramente avremmo vinto anche con questa”, ha spiegato infine Scanu.