I Rammstein si stanno sciogliendo? Il messaggio della band spaventa i fan

Dopo anni la corsa della gloriosa band potrebbe essere giunta al termine, i Rammstein sembrano infatti pronti a dare il loro addio alla musica visto l’enigmatico messaggio spuntato nelle scorse ore che ha fatto storcere il naso ai fan, ora preoccupati di un possibile addio da parte della formazione musicale: Nel messaggio diffuso sui social i Rammstein non hanno perso occasione per un ringraziamento alla loro fanbase: “Vorremmo ringraziare tutti i nostri fan, amici e frequentatori dei nostri concerti. Grazie di cuore per il sostegno, il calore e l’incoraggiamento che ci avete dato in questo tour 2024, lo abbiamo percepito ovunque e ci siamo sentiti trasportati da un’onda di emozioni. È stato un onore suonare per voi, essere parte di questi momenti felici e di gioia condivisa”.

La formazione musicale ha poi sottolineato come grazie ai loro sostenitori abbiano ritrovato la voglia di fare spettacolo e regalare brani di successo come fatto in carriera negli anni, svelando come ogni concerto per i Rammstein siano stati un atto di guarigione e per questo hanno ancora una volta ringraziato tutti.

Rammstein, addio alla musica? La verità nel messaggio

In realtà la band non sembra pronta per dire addio alla musica in tutte le sue sfaccettature, ma i Rammstein potrebbero semplicemente, si fa per dire, sciogliersi, almeno questo è quanto trapela nel messaggio dall’elevato tasso emotivo delle scorse ore: “Grazie a voi, siamo una band che ha riscoperto la sua gioia di fare musica e di stare su un palco, ogni concerto è stato per noi un atto di guarigione, vi ringraziamo per questo”.

Il giro negli stadi della formazione ha raccolto migliaia e migliaia di fan ai concerti e i Rammstein non hanno dimenticato di sottolineare quanto tutto questo sia stato importante: “Questo enorme tour negli stadi, con questo grande spettacolo e questo straordinario palcoscenico, è giunto al termine dopo 135 concerti in 5 anni con 6 milioni di fan, 5 anni con 6 milioni di fan sono giunti al termine, non sono i Rammstein, non siamo noi, non siete voi, il viaggio continua” ha scritto la band nel comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore che molti hanno letto come uno scioglimento ufficiale, anche se non c’è nessuna conferma in merito per il momento.

