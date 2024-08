FDI E LEGA AL TOP, CALO PD E FORZA ITALIA, AVS TORNA A RESPIRE: I SONDAGGI POLITICI PER AFFARI ITALIANI

Passato il giro di boa di Ferragosto ecco tornare finalmente i sondaggi politici elettorali rimasti “freezzati” nella pausa agostana: e così mentre nel mondo infiamma la paura di una guerra totale in Medio Oriente, mentre in America la campagna elettorale entra nel vivo e mentre le polemiche politiche italiane restano ancora sul (presunto) caso di Arianna Meloni, la Premier guadagna ancora consensi e aumenta il proprio distacco sulla rivale dem Elly Schlein.

Secondo infatti i sondaggi politici raccolti da Lab21.01 per Affari Italiani tra il 5 e il 18 agosto 2024, Fratelli d’Italia raggiunge ormai quota 29% appena sfiorata con il +0,7% rispetto ai precedenti sondaggi del 21 luglio. Al balzo di FdI non riesce a stare dietro il Pd, con ulteriore calo dello 0,5% e lo scivolamento al 23% netto su base nazionale: al terzo posto allunga ancora il M5s di Giuseppe Conte in recupero rispetto al tonfo delle Europee 2024, guadagnando di fatto quello 0,5% perso dai rivali-alleati del Partito Democratico. Nuovo sorpasso della Lega su Forza Italia dopo le tensioni accumulate negli scorsi giorni su più dossier: Salvini al 9,3% supera il 9% di Tajani, mentre la quarta gamba del Centrodestra – ovvero Noi Moderati di Lupi e Toti – resta allo 0,7% nei consensi nazionali.

I NUOVI SONDAGGI POLITICI LAB21.01 FANNO VOLARE IL CENTRODESTRA: CAMPO LARGO INDIETRO DI ALMENO 8 PUNTI

Torna a crescere secondo i sondaggi politici di Lab21.01 anche l’Alleanza Verdi-Sinistra di Bonelli e Fratoianni, con un 5,4% che li tiene ancora nettamente davanti al gruppo di partiti ex Terzo Polo rimasti tutti fuori dal Parlamento Europeo: Azione di Calenda al 3,4%, Italia Viva di Renzi al 2,6% e PiùEuropa di Bonino al 2% restano in linea di galleggiamento con gli ultimi sondaggi politici per Affari Italiani, tutti davanti alla lista di Cateno De Luca che non va oltre l’1,5% nelle ultime intenzioni di voto.

Capitolo coalizioni, il Centrodestra a guida Meloni sprinta ancora grazie all’ottimo 0,7% guadagnato da FdI nei sondaggi politici dopo Ferragosto: con un +0,6% generale, la coalizione insediata a Palazzo Chigi sfiora il 48% (47,9%) e pone quasi 9 punti di distacco con il “campo largo progressista” ancora tutto da costruire per Schlein e Conte. L’insieme infatti di Pd, M5s e AVS ad oggi non andrebbe oltre il 39,4%, motivo per cui dalle parti del Nazareno si vorrebbe provare ad imbastire un’alleanza con i centristi. È però il Movimento 5 Stelle ad essere tutt’altro che convinto specie per il fronte Renzi: al momento i sondaggi politici sembrano invitare il “campo largo” ad allargarsi ancora di più ma, come dice Conte, portare a bordo Renzi potrebbe anche farli perdere i voti all’elettorato più di sinistra, più che guadagnarli.