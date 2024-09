Prosegue senza sosta il frenetico e ‘velenoso’ dissing tra Tony Effe e Fedez; stories sui social, freestyle al vetriolo e frasi affidate al web che stanno incollando ai cellulari non solo i rispettivi fan ma anche i salotti televisivi. Si rincorrono retroscena, interpretazioni e simili; quali sono le ragioni del dissing tra Tony Effe e Fedez? C’è chi tira in ballo la mancata collaborazione di questa estate, chi allude a vicende sentimentali che riguarderebbero anche Chiara Ferragni.

Fedez contro Tony Effe: "Infame, scrivevi a mia moglie (Chiara Ferragni)"/ Nuovo dissing e spunta Taylor Mega

Per il nuovo capitolo del dissing tra Tony Effe e Fedez bisogna partire proprio da Chiara Ferragni. Il primo ha infatti da poche ore lanciato anche su Youtube una canzone dal titolo eloquente ‘Chiara’, e il testo del brano è un graffio poderoso ai danni dell’antagonista che sicuramente starà già lavorando ad una tempestiva replica. “Chiara dice che mi adora”, “Tutta la scena ti odia”, e ancora: “Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappata via… Hai fatto i figli solo per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi”. Pesante il nuovo ‘attacco’ di Tony Effe e, da queste frasi estrapolate dal video postato su Youtube circa un’ora fa, i riferimenti e i temi appaiono piuttosto eloquenti.

Belen Rodriguez difende Tony Effe dopo il dissing contro Fedez?/ Un commento insinua il dubbio

Dissing Tony Effe – Fedez, Chiara Ferragni ‘dice basta’: “Io e i miei figli…”

Quanto sia eloquente l’ultimo capitolo del dissing tra Tony Effe e Fedez, con la canzone ‘Chiara’ appena pubblicata dal primo, lo si evince ulteriormente da quanto scritto da Chiara Ferragni alcuni minuti fa sui social. “Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me ed i miei figli, grazie”. L’influencer, visti i toni, chiede a gran voce attraverso i social di non essere inclusa nel ‘battibecco’ musicale tra Fedez e Tony Effe.

E’ lecito credere che non sia dunque affatto felice di essere citata, seppur come antifona e non in maniera diretta, nel dissing tra Fedez e Tony Effe con quest’ultimo che ha annunciato anche il video della canzone “Chiara”, in uscita dopo la mezzanotte di oggi.

Tony Effe contro Fedez, dissing al veleno tra i rapper: "Chiara (Ferragni) mi adora"/ "Il cane ha miagolato"

Tony Effe: Video Chiara, il nuovo attacco a Fedez