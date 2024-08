CALCIOMERCATO JUVENTUS, PORTA CHIUSA A CHIESA

Il calciomercato Juventus prosegue con il suo braccio di ferro con Federico Chiesa. Ormai è risaputo da tempo che l’ex Fiorentina, campione d’Europa con l’Italia agli Europei 2021, non fa parte del progetto tecnico di Thiago Motta.

Negli ultimi giorni, secondo La Stampa, c’era stata la richiesta tra le righe di Chiesa di essere reintegrato, complice anche una mancata offerta dalla Premier League, il vero sogno del giocatore che ha rifiutato anche la Roma per il calcio inglese.

I giallorossi avevano infatti trovato addirittura l’accordo con i bianconeri per una trattativa che aspettava solo il “sì” di Chiesa per essere portata a termine. Risposta affermativa che non è mai arrivata, a differenza di Soulé che in giallorosso ha spinto per andarci.

Tornando a Chiesa, il giocatore è stato messo fuori rosa dalla Juventus. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega come la società ha lanciato un messaggio chiaro all’esterno offensivo ovvero di cercarsi una nuova squadra.

Fino a quel momento il giocatore si allenerà con gli esuberi, così come sta facendo Romelu Lukaku al Chelsea. Chi invece è stato reintegrato in rosa nonostante sembra vicinissimo alla cessione è lo statunitense Weston McKennie.

Coinvolto nello scambio per Douglas Luiz con l’Aston Villa, dove alla fine sono andati Iling Jr e Barrenechea, il giocatore ha rifiutato ogni destinazione e dopo un confronto con Thiago Motta il centrocampista potrebbe addirittura essere presente contro il Como in panchina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NICO GONZALEZ NON CONVOCATO

Il calciomercato Juventus continua ancora a spingere su Teun Koopmeiners. L’offerta di ieri da 52 milioni di base fissa più 7 di bonus potrebbe essere quella decisiva per convincere l’Atalanta a cedere il proprio centrocampista.

L’olandese ha già espresso alla società orobica la sua intenzione di andarsene alla Juventus dunque da quel punto di vista non verrà perso ulteriore tempo. Tutto dipenderà dall’Atalanta, se proverà a chiedere di più oppure se si accontenterà dei 59 milioni complessivi.

A proposito di innesti, Nico Gonzalez non è stato convocato per la prima partita di campionato della Fiorentina in casa del Parma dunque tutto farebbe pensare ad un trasferimento imminente, in particolar modo dopo l’arrivo di Gudmundsson dal Genoa in viola.