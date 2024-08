Prima l’aggressione, poi la pace, ma resta un caso il capogruppo Fdi Sora per essersi scagliato contro i giovani di un’associazione, colpendo uno studente di 23 anni. Lo scontro è stato ripreso da un cellulare ed è finito sui social, quindi in poche ore le immagini hanno fatto il giro del web: si vede un uomo che si gira e si scaglia contro un giovane, a cui dice «Mi avete rotto i co*lioni» e che colpisce con uno schiaffo. Il giovane, incredulo per l’accaduto, si mette una mano sul viso e, senza reagire fisicamente, esclama: «Ma come ti permetti?».

È successo mercoledì sera: il capogruppo Fdi Sora è l’avvocato Federico Altobelli, consigliere comunale di minoranza che è stato candidato sindaco del centrodestra nelle precedenti elezioni elettorali, mentre il giovane aggredito è Filippo Mosticone, che studia Giurisprudenza ed è membro dell’associazione “Sorani Fuorisede” di cui fanno parte i giovani di Sora che hanno lasciato la città per l’università.

L’evento musicale organizzato dall’associazione era terminato, ma i giovani erano rimasti in piazza per pulirla. Altobelli ha spiegato che era esasperato dalle urla. «Non ce l’ho fatta più e sono sceso per invitarli a smetterla». A quel punto, il capogruppo Fdi Sora sarebbe stato insultato. «Sono stato preso a parolacce: “pezzo di mer*a, che vuoi? Vattene”. A quel punto è partito lo schiaffo», la versione riportata dal Corriere della Sera.

CAPOGRUPPO FDI SORA, PACE FATTA CON LO STUDENTE AGGREDITO

Lo schiaffo ha fatto il giro dei social ed è diventato un caso politico, ma Altobelli si è giustificato spiegando che nessuno in zona riusciva a dormire da 5 sere, quindi le famiglie sono esasperate dagli schiamazzi notturni. La cosa più grave per il capogruppo Fdi Sora è che vengano venduti alcolici in piena notte. «È un gesto che non mi appartiene. È lo schiaffo che ogni padre darebbe a suo figlio». La versione dei giovani è differente: il ragazzo schiaffeggiato ha spiegato che il consigliere in realtà non si è scusato.

Il coordinatore provinciale di Fdi, Massimo Ruspandini, non si è sbilanciato sulla vicenda, perché vuole fare chiarezza sull’accaduto, intanto si è attivato per organizzare un incontro chiarificatore tra le parti: «Presto ci saranno le scuse e la stretta di mano», ha assicurato, come poi accaduto. La politica, comunque, non c’entra nulla per Altobelli, il quale ha definito il suo gesto una «reazione di chi la notte non riesce più a dormire per gli schiamazzi. Ed è esasperato, come centinaia di altre famiglie che abitano vicino al Parco».

La pace è arrivata giovedì sera, con l’incontro tra il capogruppo Fdi Sora Altobelli e Mosticone sul luogo dello scontro, ma in questo caso per una stretta di mano e una foto che immortala la pace fatta: «Il dialogo è sempre la cosa migliore», la didascalia scelta.