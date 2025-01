Prima di conoscere e innamorarsi di Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso è stata sposata con un altro uomo. La showgirl era infatti sposata con Fabio Cazzato, al quale è stato è stata legata per diversi anni. Non sono molte le informazioni che abbiamo su Fabio Cazzato e sulla sua vita. Un’informazione fondamentale sul suo conto, però, ci viene proprio dal suo curriculum: Fabio Cazzato è un imprenditore salentino che ha fondato nel 1986 Canale Otto, emittente televisiva locale con sede a Lecce.

Allo stesso tempo ha fondato anche l’emittente radiofonica Rete Otto. Il tutto insieme al padre, Antonio Cazzato, come lui imprenditore. Proprio in questa emittente ha lavorato Loredana Lecciso, in qualità di giornalista: qui ha conosciuto Fabio Cazzato, che ha poi sposato. Proprio questa avventura in una tv locale l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, fino ad arrivare a palcoscenici importanti. Anche la sorella Raffaella ha lavorato in questa televisione ricoprendo ruoli dirigenziali.

Fabio Cazzato, ex marito di Loredana di Lecciso: “Genitore bravissimo”

In passato Fabio Cazzato ha dovuto fare i conti anche con guai giudiziari. Era stato infatti accusato di non aver versato i contributi ad alcuni giornalisti ma per il giudice, l’uomo originario di Parabita ed ex marito di Loredana Lecciso, non era colpevole del reato di omesso versamento di ritenuto. Non avendo commesso il fatto, è stato assolto nonostante le denunce presentate da diversi giornalisti per fatti avvenuti tra il 2007 e il 2012.

Fabio Cazzato e Loredana Lecciso hanno vissuto una storia d’amore intensa che si è poi conclusa con una separazione. I due insieme hanno avuto una figlia, Brigitta, primogenita della showgirl che ha poi avuto due figli anche con Albano, Jasmine e Albaro Jr. Parlando del suo ex marito Fabio, Loredana ha rivelato che si tratta di un papà bravissimo con la loro Brigitta: “A differenza di Fabio, il padre, che è stato un genitore bravissimo, io non le sono stata vicina come dovevo. Lei è stata incredibile, perché s’è sempre arrangiata”.

