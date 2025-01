“THE BIDEN LAST DANCE”: COSA DIRÀ DALLO STUDIO OVALE NEL SUO ULTIMO DISCORSO DA PRESIDENTE USA. INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

Come dicono quelli che “piacciono” oltre Oceano, la “Last Dance” del Presidente Usa Joe Biden da Commander in Chief degli Stati Uniti è prevista per questa notte italiana, con l’ultimo discorso dallo Studio Ovale alla nazione americana. 4 anni dove l’equilibrio mondiale è cambiato e non poco, due guerre sanguinose esplose (non solo per “responsabilità” Usa) tra Ucraina-Russia e Israele-Hamas, la superpotenza cinese che è ulteriormente cresciuta nel grado di minaccia economica all’Occidente, e una NATO tutt’altro che unita.

Di contro, la crescita economica e la stabilità dell’occupazione Usa vede il lavoro di politica interna dell’Amministrazione Biden forse come gli esiti migliori di questi ultimi 4 anni: non è bastato, con la nuova “rivoluzione” Trump-Vance che ha spazzato via un Partito Democratico sempre più indebolito, che prima implora Biden di ricandidarsi e dopo lo scarica per far posto in corsa alla vicepresidente Kamala Harris (oggi investita di tutte le colpe Dem, ndr). Si parlerà di tutto questo, o forse no nell’ultimo discorso da Presidente Usa d Joe Biden previsto per le ore 20 del 15 gennaio (in America) e le 2 in Italia di giovedì 16 gennaio. Sarà un discorso di ringraziamento al popolo americano, con una transizione tutt’altro che “semplificata” verso il nuovo Presidente eletto Donald Trump ma che ha trovato punti di contatto in questi ultimi giorni con la trattativa per la tregua in Medio Oriente condivisa da entrambe le Presidenze. In termini più pratici possibili, per seguire l’ultimo discorso del Presidente Usa Joe Biden basterà collegarsi con i vari canali ufficiali della Casa Bianca e dello stesso leader Dem su X, Facebook e Instagram: in alternativa, il canale YouTube della White House trasmetterà in diretta video streaming l’ultimo “speech” da Presidente in carica degli Stati Uniti dell’ex vice di Barack Obama.

GLI INCENDI DI LOS ANGELES, I DATI FED E LA TREGUA IN MEDIO ORIENTE: LA TRIPLA “EREDITÀ” DI BIDEN A TRUMP

In attesa di capire cosa dirà tra qualche ora Joe Biden dallo Studio Ovale, nel suo ultimo discorso di politica estera rivolto ieri davanti al Dipartimento di Stato Usa ha affrontato la vera grande novità emersa negli ultimi mesi: complice l’accelerazione decisiva per la “pressione” imposta dal Presidente eletto Donald Trump, la diplomazia americana è riuscita a rinsaldare con Qatar ed Egitto un accordo fra Israele e Hamas per la tregua prolungata nella funesta guerra interna alla Striscia di Gaza.

L’82enne Biden, dopo quasi 50 anni di vita politica americana, in vista dell’insediamento a Washington che vedrà Trump il prossimo 20 gennaio sostituirlo ufficialmente, vuole lasciare la Presidenza con l’annuncio della tregua siglata in M.O.: «l’accordo su Gaza sta per essere chiuso», ha detto Biden parlando dopo il Segretario di Stato uscente Antony Blinken, al centro delle difficili interlocuzioni con il Premier israeliano Netanyahu in questi ultimi mesi. Secondo Biden, l’America oggi è più forte sul fronte militare, politico ed economico rispetto a 4 anni fa: «La Cina non ci ha sorpassato, nonostante le previsioni, e non sorpasserà mai». Boccia la richiesta di alzare le spese NATO e lancia un avvertimento a Trump e agli alleati occidentali: «siamo riusciti a riunire il mondo a difesa dell’Ucraina ed evitare una guerra tra due potenze nucleari».

Il Presidente Usa uscente intima al suo successore che non abbandoni il destino dell’Ucraina e rivendica di aver gettato le fondamenta di quanto poi Trump raccoglierà nel 2025 di speranza per la fine delle guerre internazionali. Un’inflazione in andamento stile “altalena” e con i dati attesi della FED sugli interessi in arrivo nei prossimi giorni, nella difficile eredità dell’Amministrazione Biden pesa anche la non eccellente gestione del maxi incendio che ha devastato Los Angeles e la California. La vastità dei roghi, i mancati interventi e il costo incalcolabile ora dei danni a lungo termine negli occhi degli americani peserà non poco nell’eredità anche di immagine che lascia questa Amministrazione in cui molto Biden e “poca” Harris hanno contribuito in questi ultimi 4 anni di decisi di storia americana e mondiale.

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA DISCORSO D’ADDIO DA PRESIDENTE USA DI JOE BIDEN