I SONDAGGI POLITICI SUI LEADER DI PARTITO: I DATI YOUTREND-QUORUM CON MELONI ANCORA AL TOP (E SCHLEIN IN CROLLO DEL 3%)…

Mentre la Premier Giorgia Meloni è in visita ufficiale in Cina, l’andamento dei consensi alle soglie della “pausa agostana” della politica si sofferma sugli ultimi sondaggi politici nazionali (da Ipsos al Termometro Politico, ecco tutti gli ultimi dati) e sul gradimento per i principali leader di partito dopo l’importante tornata elettorale delle Europee 2024. Ma è proprio la leader FdI che incassa un ulteriore “spinta” dai sondaggi mentre è alle prese con il secondo viaggio strategico nel giro di pochi giorni, prima a Washington da Biden e ora a Pechino da Xi Jinping.

Gli ultimi dati prodotti dai sondaggi politici di YouTrend-Quorum per SkyTg24 del 22 luglio scorso vedono la Presidente del Consiglio al 35% di gradimento, seconda solo al Presidente della Repubblica Mattarella, in calo al 58% (-9% rispetto ad inizio luglio). A sorprendere, viste anche le difficoltà del suo M5s, è la crescita di tre punti di consenso per l’ex Premier Giuseppe Conte: con il 29% il leader e avvocato, in aperto scontro con Beppe Grillo sul futuro del Movimento, supera il vicepremier e n.1 di Forza Italia Antonio Tajani, sceso al 27%. La segretaria Pd Elly Schlein perde invece ancora terreno con un crollo del 3% rispetto agli stessi sondaggi politici di inizio luglio: il 25% della n.1 dem vede avvicinarsi il leader della Lega Matteo Salvini con il 20%, mentre in coda ai sondaggi su leader politici la “sfida” interna all’ex Terzo Polo viene vinta da Carlo Calenda con un doppiaggio quasi netto, 15% contro l’8% di Matteo Renzi.

… E QUELLI IPSOS DOVE IL DIVARIO TRA PD E SALVINI-TAJANI SI RIDUCE. COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI DI FINE LUGLIO

Dai sondaggi politici YouTrend a quelli Ipsos del weekend appena passato, il gradimento dei leader di partito resta uno dei temi più “sondati” assieme alle intenzioni di voto che però si apprestano ad andare in vacanza assieme ai vari dossier della politica nelle settimane centrali di agosto. Ebbene, se il divario tra Pd e Centrodestra era un po’ più netto nei dati per Sky, gli ultimi sondaggi politici di Ipsos per il “Corriere della Sera” mostrano una lotta piuttosto serrata dietro alla per ora inarrivabile Giorgia Meloni.

La fiducia dell’elettorato nella Premier in quota FdI si tramuta in un chiaro 39%, mentre il leader che più si avvicina resta il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con un 33% come indice di gradimento personale. Al terzo posto risale Elly Schlein, qui premiata con il sorpasso sul rivale-alleato Giuseppe Conte nel campo largo progressista: 31% per la Dem contro il 29% del presidente M5s. Il leader della Lega Salvini con il 23% “pareggi” la fiducia nel presidente di Sinistra Italiana e portavoce di AVS, Nicola Fratoianni: chiudono i sondaggi politici Ipsos sui leader di partito l’altro responsabile di Alleanza Verdi-Sinistra, ovvero Angelo Bonelli, al 22% sopra il 20% di Maurizio Lupi (Noi Moderati), il 18% di Magi (PiùEuropa) e Calenda (Azione) mentre Matteo Renzi resta in fondo alla classifica con il 13% di preferenze personali.