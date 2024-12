CALCIOMERCATO TORINO NEWS, PROBLEMI IN PIÙ REPARTI

Il calciomercato Torino potrebbe essere l’ultima salvezza per una squadra che sta navigando in pessime acque. Le contestazioni continue, i risultati che non arrivano, una concorrenza in classifica che si fa sentire e il pesante infortunio di Zapata hanno condizioni questi mesi granata. Vanoli sembra ormai spalle al muro, costretto ad inventarsi l’impossibile per salvare una squadra che merita nettamente scenari migliori. Chissà gennaio possa essere il mese della svolta, sia in campo sia in ottica calciomercato. I problemi dei granata sono un po’ i tutti i reparti: in difesa c’è stato un calo drastico di alcuni singoli come per esempio Masina, uno dei migliori della passata stagione mentre adesso spesso e volentieri autore di gravi errori, basti pensare al gol di Dallinga che ha permesso di sbloccare la sfida al Bologna nel 2-0 di Torino.

Calciomercato Inter news/ Nico Paz, ecco il piano! Calhanoglu svela un retroscena (27 dicembre 2024)

In attacco nemmeno a dirlo con la rottura del crociato di Zapata che ha creato un vero e proprio muro che divide l’ottima stagione del Toro, addirittura in testa alla classifica, e la sfilza di sconfitte e pareggi in assenza del proprio capitano.

Per questo i tifosi granata, oltre a chiedere l’addio di Urbano Cairo, sperano in un aiuto per il Torino dal calciomercato. L’idea è che con qualche acquisto tra esperienza e voglia di mettersi in mostra si riesca a trovare la soluzione per rialzare la china.

Calciomercato Inter news/ Rifiutata un'offerta dalla Premier per un "quasi" big (26 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, BERTOLA COLPO LOW COST

Partiamo dalla difesa con il calciomercato Torino che ha messo nel mirino l’affare Bertola. Il difensore dello Spezia potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo poiché non ha accetto di rinnovare il contratto in scadenza con gli Aquilotti. Ciò vuol dire che con una cifra di poco superiore al milioni, i gratta si porterebbero a casa uno dei migliori difensori della Serie B. A complicare la situazione c’è la concorrenza di Inter e Juventus, ma è anche vero che il Torino può offrire un ruolo centrale al classe 2003.

In attacco invece si punta all’esperienza perché mai come quest’anno urge un goleador. I dati offensivi del Torino sono da brividi con appena 5 gol segnati nelle ultime 10 partite e 2 reti in 5 gare, la peggior squadra in entrambi gli spezzoni temporali. La soluzione del calciomercato Torino? Marko Arnautovic. Di certo non è così semplice come dirlo poiché l’ingaggio dell’austriaco ex Bologna è parecchio alto e al Toro verrebbe a costare troppo per un semplice prestito, ma anche in questo caso a fare la differenza potrebbe essere la voglia del calciatore di accettare una piazza importante in Serie A.

Calciomercato Torino News/ Obiettivo attaccante per gennaio: Simone si allontana, Beto... (24 dicembre 2024)

D’altronde Arnautovic non riesce proprio a trovare spazio a Milano dove la coppa Lautaro Martinez-Thuram è intoccabile, ma anche dalle retrovie la gerarchia vede Correa e Taremi davanti all’austriaco, di fatto il quinto attaccante.