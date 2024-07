CALCIOMERCATO ROMA, SPUNTA MATETA PER L’ATTACCO

Il calciomercato Roma sonda un nuovo nome per l’attacco. Si allunga sempre di più la lista degli obiettivi giallorossi per il ruolo di centravanti, considerando un reparto sempre più privo di elementi rispetto alla passata stagione.

Azmoun ha terminato il prestito ed è tornato al Bayer Leverkusen, in attesa di un’altra sistemazione. Anche per Lukaku stessa sorte, rientrato al Chelsea ma già sicuro di un accordo col Napoli. Abraham è ancora in orbita Milan, soprattutto dopo che l’affare Fullkrug si è complicato.

Naturalmente David è il sogno e la scadenza a giugno 2025 con il Lille potrebbe facilitare le cose, ma d’altro canto c’è una coerenza incredibile e il canadese potrebbe preferire una squadra che partecipa alla Champions League, a differenza della Roma.

L’alternativa era En Nesyri che prima sembrava vicino alla Capitale complice anche la sua volontà e ora è ai dettagli con il Fenerbahce, con lo scambio di documenti già iniziato. Il nome più quotato in questo momento è Sorloth: il giocatore ha detto sì, il Villareal cerca di far leva sulla clausola da 38 milioni.

Dunque, alla fine della fiera, la Roma ha aggiunto un altro profilo nel caso il norvegese dovesse saltare. Stiamo parlando di Mateta, centravanti fisico del Crystal Palace. Secondo La Gazzetta dello Sport, il francese classe 1997 potrebbe essere un’occasione a buon prezzo.

In attesa di capire meglio la valutazione e le intenzione del ragazzo, bisogna sottolineare come il Crystal Palace abbia già venduto Olise, talento passato qualche settimana fa al Bayern Monaco. Bisognerà quindi capire se i rossoblu vorranno perdere un altro pezzo pregiato.

CALCIOMERCATO ROMA, CAPITOLO SOULÉ: ALLARME WEST HAM

Il calciomercato Roma resta però con una priorità ben chiara che prende il nome di Matias Soulé. L’esterno argentino della Juventus è innegabilmente un sogno di De Rossi che dopo l’affare saltato Chiesa, altro giocatore che il tecnico stima molto, vuole a tutti i costi il “Dybala in miniatura”.

Reduce da una stagione da 11 gol con il Frosinone, Soulé è stato senza dubbio il protagonista assoluto dell’annata ciociara, terminata con la retrocessione shock all’ultimo minuto. Ora l’ex Velez è tornato in bianconero, ma lo farà solo per qualche settimana.

Il suo futuro alla Juventus è compromesso paradossalmente da Koopmeiners: il giocatore dell’Atalanta è il piano A dei bianconeri e per arrivare all’olandese, che da tempo ha dato parola alla Juve, c’è bisogno di almeno un sacrifico importante.

Il tempo passa, la richiesta rimane di 35 milioni ma né la Roma né il Leicester hanno messo sul piatto quanto chiedono i bianconeri. Tra i due litiganti, a godere potrebbe essere il West Ham: secondo Tuttosport, gli Hammers potrebbe nel giro dei prossimi giorni presentare i tanto attesi 35 milioni per chiudere definitivamente l’affare. Roma avvisata.